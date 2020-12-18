iOS 14.3 يتيح لك إنشاء مظهرًا فريدًا لشاشة هاتف آيفون.. إليك التفاصيل

تعتبر ميزة تخصيص رموز الشاشة الرئيسية في هاتف آيفون من أبرز الميزات التي وجدت استقبالًا كبيرًا في إصدار نظام التشغيل (آي أوإس) iOS 14، حيث تتيح لك هذه الميزة إمكانية إنشاء مظهرًا فريدًا لشاشة هاتف آيفون الرئيسية بحسب رغبتك، ويمكنك البحث على رموز التطبيقات التي تريد بنفسك أو يمكنك شراءها.



وقد أطلقت آبل خلال هذا الأسبوع تحدث (iOS 14.3) الذي يتضمن العديد من الميزات الجديدة، ومنها: تحسين استخدام الرموز المخصصة للتطبيقات، كما يمكنك استخدام تطبيق (الاختصارات) Shortcuts لإنشاء رموز مخصصة للتطبيقات في شاشة الهاتف الرئيسية، وتشغيل التطبيق المرتبط بها دون تشغيل تطبيق (الاختصارات) أولًا في كل مرة.



أولًا: كيفية إيجاد رموز التطبيقات على الويب:

يمكنك البحث في الويب عن الرموز المتاحة للتطبيق الذي تريده، فعلى سبيل المثال: إذا كنت تريد تخصيص كيفية ظهور الوقت في شاشة هاتفك الرئيسية يمكنك البحث عن بكلمات مثل: (رموز الساعة) clock icons أو (أيقونات الساعة الجمالية) clock icons aesthetic، وستجد العديد من مواقع الويب التي توفر هذه الرموز، مثل: موقع icons8.

ثانيًا: كيفية شراء رموز للتطبيقات:

تتمثل الطريقة السريعة لإنشاء رموز مخصصة لتطبيقاتك في هاتف آيفون هي شراء مجموعة من رموز التطبيقات وحفظها جميعًا في تطبيق الصور أو تطبيق الملفات في هاتف آيفون لاستخدامها بحسب رغبتك، حيث يمكنك تصفح مواقع، مثل: Etsy للاطلاع على الرموز المتاحة، ويتراوح سعر مجموعة رموز التطبيق بين 5 دولارات إلى 30 دولارًا.

ثالثًا: استخدام تطبيق الاختصارات لإنشاء الرموز:

يمكنك استخدام تطبيق (الاختصارات) Shortcuts لإنشاء رموز مخصصة للتطبيقات في شاشة الهاتف الرئيسية، وتشغيل التطبيق المرتبط بها دون تشغيل تطبيق الاختصارات أولًا في كل مرة، حيث سيظهر بدلاً من ذلك رمز التطبيق في الجزء العلوي من الشاشة، للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (الاختصارات) في هاتف آيفون الخاص بك.

اضغط على علامة (+) لإنشاء اختصار جديد.

اضغط على خيار (إضافة إجراء) Add Action ثم اختر خيار (فتح التطبيق) Open App من قائمة الإجراءات.

اضغط على خيار (اختيار) Choose، ثم اختر التطبيق الذي تريد تخصيصه.

اضغط على أيقونة النقاط الثلاثة في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.

اضغط على خيار (إضافة إلى الشاشة الرئيسية) Add to Home Screen.

اضغط على اسم الاختصار مرة أخرى، وقم بتسميته بحسب اسم التطبيق الأصلي أو اسم من اختيارك.

اضغط على الرمز الموجود في الجهة اليسرى للاسم الذي كتبته، ثم اضغط على خيار (اختيار صورة) Chose Photos أو اختر ملف إذا قمت بتنزيل الرمز في هاتف آيفون.



ابحث الآن عن الرمز أو الصورة التي تريد استخدامها واضغط عليها.

قم بضبط إطار الصورة من خلال تصغير الصورة وسحبها، ثم اضغط على خيار (إضافة) Add في اعلى الجهة اليمنى من الشاشة.

بعد الانتهاء، اضغط على خيار (تم) Done.

انتقل الآن إلى شاشة هاتف آيفون الرئيسية أو صفحة التطبيق الأخيرة لرؤية اختصار التطبيق الجديد الذي قمت بإنشائه.

اضغط عليه مطولًا لنقله إلى أي مكان تريده.

عد إلى تطبيق (الاختصارات) Shortcuts، واضغط على خيار (تم) Done مرتين للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

يمكنك تكرار العملية لجميع التطبيقات التي تريدها، كما يمكنك أيضًا الضغط رمز النقاط الثلاثة على أي تطبيق قمت بتخصيصه لتغيير الرمز أو الاسم.





