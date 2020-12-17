لماذا يعتبر هاتف Galaxy S20 FE من أهم هواتف سامسونج في 2020؟

اتبعت شركة (OnePlus) منذ عام 2014 توجهًا جديدًا في سوق الهواتف الذكية، حيث قدمت هواتف بمواصفات عالية المستوى بسعر مناسب، مما جعلها تسيطر على حصة من هذا السوق بسرعة كبيرة.



وفي الوقت نفسه، كانت شركة سامسونج قد تميزت في قطاعي الهواتف المتوسطة والرائدة عبر سلسلتي الهواتف (Galaxy S) و (Galaxy Note)، ولكنها كانت مترددة بعض الشيء في منافسة الشركات الأخرى في توفير هواتف مميزة بأسعار منافسة بأسعار تتراوح من 500 إلى 700 دولارٍ، مثل: شركة OnePlus.

ولكن تغير كل هذا مع إطلاقها هاتفي (Note 10 Lite) و (S10 Lite) في عام 2019، حيث أثبت الهاتفان أن الشركة تخطو خطوات حثيثة للدخول إلى قطاع الهواتف الرائدة التي تأتي بأسعار منافسة، حيث استغنت سامسونج في الهاتفين عن بعض الميزات للوصول إلى سعر أقل، ولكنهما حصلا على تقييمات إيجابية جدًا.



وبالتحديد هاتف (Galaxy S10e) الذي وجد ترحيبًا من المستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي بسعر معقول دون التضحية بالميزات الرئيسية الموجودة في الهواتف الرائدة، كما أن النجاح الباهر لهاتف آبل (iPhone SE 2020) أثبت أهمية وجود هاتف ذكي ضمن هذا النطاق من السعر.

هاتف Galaxy S20 FE هو الهاتف المطلوب:

مثل هواتف (Note 10 Lite) و (S10 Lite)، فإن مفهوم الشركة كان متشابهًا وهو: تطوير نسخة من طراز لهاتف رائد ناجح، ولكن مع استثناءٍ هذه المرة، وهو أن تتفوق الإضافات بكثير على الميزات التي استغنت عنها.



وهنا ظهر هاتف (Galaxy S20 Fan Edition) – الذي يُعرف اختصارًا Galaxy S20 FE – ذو المواصفات الرائدة بسعر متوسط، وقد أثبت أن سامسونج استقرأت السوق بشكل صحيح تمامًا، حيث يعتبر من أهم الهواتف في عام 2020 بفضل المواصفات القوية والميزات التي يدعمها.



أولًا؛ جودة الشاشة نفسها الموجودة في هواتف (Galaxy S20):

تتميز جميع طرز سلسلة (Galaxy S20)، وهاتف (Note 20 Ultra)، بأنها تعمل بشاشات من نوع (AMOLED)، وذات معدل تحديث 120 هرتزًا، وقد حصل هاتف (S20 FE) الجديد على هذه الميزة أيضًا.

يأتي هاتف (Galaxy S20 FE) بشاشة مسطحة من نوع (Super AMOLED) بقياس 6.5 بوصات، وبدقة 1080×2400 بكسل، وذات معدل في التحديث قدره 120 هرتزًا، وتدعم تقنية (+HDR10)، كما يضم الهاتف مكبرات للصوت (استريو)؛ مما يجعله من أفضل الهواتف لبث الفيديو أو تشغيل الألعاب وكل ذلك بسعر مناسب.

ثانيًا؛ الكاميرا وميزاتها القوية:

يأتي هاتف (Galaxy S20 FE) بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابكسل، والثانية: فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، والثالثة: عدسة (telephoto) بدقة 8 ميجابكسل تدعم التقريب البصري حتى 3x، والتقريب الرقمي حتى (30 مرة) 30x. كما يضم الهاتف كاميرا أمامية أحادية العدسة بدقة 32 ميجابكسل تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K.



يركز هاتف (Galaxy S20 FE) على جودة الصورة أكثر، فعند مقارنته مع هاتف (OnePlus 8T) المنافس الأقوى، فإن العدسة الأساسية في هاتف (Galaxy S20 FE) التي تأتي بدقة 12 ميجابكسل تتفوق على عدسة هاتف (OnePlus 8T) التي تأتي بدقة 48 ميجابكسل.

كما يتفوق هاتف سامسونج (Galaxy S20 FE) في معالجة الألوان على هاتف (Mi 10T Pro) المزود بكاميرا بدقة 108 ميجابكسل، الذي يستهدف الشريحة نفسها التي تبحث عن الهواتف ذات المواصفات العالية بأسعار معقولة.

ثالثًا؛ البطارية ونظام التشغيل:

كل ما سبق يتعلق بالأساسيات، ولكن ما يتفوق فيه هاتف (Galaxy S20 FE) حقًا هو العدد الهائل من الإضافات والميزات القيمة التي يبحث عنها المستخدمون، حيث يدعم الهاتف ميزة الشحن اللاسلكي السريع، والشحن اللاسلكي العكسي، ويدعم مقاومة الماء وفقًا لمعيار IP68، بالإضافة إلى ميزة زيادة سعة التخزين عبر بطاقات microSD.



كما يعمل الهاتف ببطارية سعتها 4500 ميلّي أمبير/ الساعة تدوم لمدة يوم ونصف اليوم بشحنة واحدة، مع دعم الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 25 واطًا.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 10، وسيحصل على إصدار أندرويد 11 في بداية عام 2021، بالإضافة إلى حصوله على تحديثات لنظام التشغيل لمدة 3 سنوات،

يتوفر هاتف Galaxy S20 FE الآن في أمازون السعودية بسعر 2,999 ريالًا سعوديًا، ولكن الآن يمكنك الحصول عليه مع خصم 20%، أي بسعر 2,389 ريالًا سعوديًا بالإضافة إلى الشحن المجاني.





