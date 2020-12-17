شاومي تعلن هاتفها الأحدث ‏Redmi 9 Power‏ ‏

أعلنت شركة شاومي اليوم الخميس عن هاتفها الذكي الأحدث (ردمي 9 باور) Redmi 9 Power، الذي يقدم المواصفات ذاتها لهاتف (ردمي نوت 9 4جي) Redmi Note 9 4G الذي أُطلق الشهر الماضي، ولكن مع كاميرا خلفية إضافية.

ويحتوي Redmi 9 Power معالجًا ثماني النوى من نوع (سنابدراجون 662) Snapdragon 662، وذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 64 جيجابايت من نوع UFS 2.1، وبسعة 128 جيجابايت من نوع UFS 2.2. ويقدم ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت. ويمكن توسعة ذاكرة التخزين الداخلية حتى 512 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية من نوع (مايكرو إس دي) microSD.

ويقدم Redmi 9 Power شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.53 بوصات وبدقة +FHD، وهي تحتوي قطعًا للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل. أما ظهر الهاتف فهو مضاد لبصمات الأصابع ويقدم نمطًا شبيهًا بهاتف (ريلمي سي3) Realme C3. وهناك أيضًا أربع كاميرات خلفية، دقة الرئيسية منها 48 ميجابكسل، والثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض 8 ميجابكسل، ودقة الثالثة المخصصة لتصوير العمق 2 ميجابكسل، ودقة الرابعة المخصصة لتصوير الأجسام القريبة 2 ميجابكسل.

ويسمح الهاتف الجديد من شركة شاومي الصينية فتح القفل عن طريق الوجه باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي AI Face Unlock، ويحتوي حساسًا لبصمات الأصابع على جانب الهاتف.

ويحتوي Redmi 9 Power بطارية بسعة 6,000 ميلي أمبير في الساعة، وهي تدعم الشحن السريع باستطاعة 18 واطًا عن طريق منفذ من نوع (يو إس بي-سي) USB-C. يُشار إلى أن الهاتف يأتي مع شاحن باستطاعة 22.5 واطًا بدلًا من 18 واطًا.

وتشمل باقي المواصفات الهاتف، منفذًا لسماعات الأذن، ومكبرات استريو للصوت، ومقاومة رذاذ الماء، بالإضافة إلى تقنية الشحن العكسي.

ويتوفر هاتف Redmi 9 Power الجديد من شاومي في الهند بأربعة ألوان، وهي: الأزرق، والأخضر، والأحمر، والأسود. ويُباع الهاتف بسعر يعادل 150 دولارًا أمريكيًا لخيار 64 جيجابايت، وبسعر يعادل 165 دولارًا أمريكيًا لخيار 128 جيجابايت.





