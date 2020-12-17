سامسونج تشق طريقها إلى سباق 5G الأوروبي

بدأت الشركات الأوروبية للاتصالات بالتفكير بشركة سامسونج في السباق لاستبدال هواوي الصينية بصفتها الموردة لأنظمة 5G.

وبعد أن أبرمت سامسونج في شهر سبتمبر صفقة بقيمة 6 مليارات دولار مع شركة فيريزون الأمريكية، أجرت كل من Telefonica الإسبانية و Orange الفرنسية محادثات مع سامسونج.

وتشكل معدات هواوي ما يقرب من نصف الشبكة الأوروبية للجيل الرابع، التي تشكل الأساس لشبكات الجيل الخامس، إلى جانب المعدات من نوكيا وإريكسون.

وتتعرض الشركات الأوروبية للاتصالات لضغوط من الولايات المتحدة لتجنب معدات 5G من هواوي.

وتقول واشنطن: إن هناك خطرًا من أن تتجسس هواوي لصالح بكين، رغم أن الشركة نفت ذلك مرارًا.

وتتمثل إحدى مشكلات سامسونج في أن الشركات الأوروبية للاتصالات قلقة من أن منتجاتها لن تكون متوافقة مع معدات 4G الحالية من هواوي، ويكلف الأمر مئات الملايين لاستبدالها بدلاً من مجرد تحديثها.

ويجب أن تكون سامسونج تنافسية للغاية لأن تكلفة تبديل 4G هي تكلفة إضافية للشركة الكورية الجنوبية، ومن الصعب عليها أن تكون تنافسية.

وقال متحدث باسم سامسونج: إن فكرة أن أجهزتها لا تتوافق مع البنية التحتية الحالية هي فكرة خطأ.

ورفض المتحدث تحديد الأسواق الأوروبية التي كانت الشركة تحاول دخولها، وقال: إنها تأمل في تكرار النجاحات التي حققتها في آسيا والأمريكتين.

وتستخدم فيريزون معدات سامسونج في أجزاء مختلفة من شبكتها الواسعة في الولايات المتحدة.

وقالت شركة Orange: إنها تفكر في سامسونج في أوروبا، واختبرنا معدات هواوي وسامسونج قبل اختيار معدات نوكيا وإريكسون لأنظمة 5G في فرنسا.

وأنفقت الشركات الأوروبية للاتصالات مليارات اليوروهات لطرح شبكات الألياف الضوئية في أوروبا، وتستنزف شبكة الجيل الخامس المزيد من الأموال.

وتتوقع GSMA أن يتم استثمار 1.14 تريليون دولار على مستوى العالم على مدى السنوات الخمس، مع كون 78 في المئة منها مخصصة لشبكات الجيل الخامس 5G.

وعندما قررت شركة Bell Canada التخلي عن معدات هواوي هذا العام، قدر المحللون تكلفة استبدال معدات 4G بنحو 200 مليون دولار على مدى عدة سنوات.

كما قالت شركة الاتصالات الفرنسية Altice France: إنها تحتاج إلى معدات 5G الجديدة لتلائم البنية الحالية، ولم تكن سامسونج موجودة، لكنها قد تكون خيارًا في المستقبل.

ولا تزال شركة Deutsche Telekom، شركة الاتصالات الكبرى في أوروبا، متشككة في كون سامسونج قادرة على المنافسة على المدى القصير.

ويقول المحللون: إن سامسونج بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد للتنافس مع نوكيا وإريكسون.

وتتطلب الصفقات الكبيرة عادةً سنوات من العمل الأساسي في تكوين العلاقات مع شركات الاتصالات واختبار الشبكات.





