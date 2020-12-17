زوم تُزيل الحد الأقصى لمدة الاجتماعات المجانية احتفالًا بالأعياد

أكدت خدمة مؤتمرات الفيديو (زوم) Zoom لموقع The Verge التقني أنها ستُزيل الحد الأقصى لمدة الاجتماعات البالغ 40 دقيقة للحسابات المجانية في جميع أنحاء العالم، وذلك حتى يتمكن المستخدمون من الحديث لمدة أطول مع أحبائهم خلال العطلات القادمة.

وقالت الشركة في بيان: إن الحد الأقصى سيُزال تقديرًا للاحتفال بعيد حانوكا اليهودي، وليلة عيد الميلاد ويومه، وليلة رأس السنة ويومه، وعيد كوانزا الذي يحتفل به الأفارقة الأمريكيون. وبالمثل، كانت الشركة قد أزالت الحد البالغ 40 دقيقة الشهر الماضي بمناسبة عيد الشكر.

وعادةً، لا يمكن أن تدوم الاجتماعات التي تضم ثلاثة أشخاص أو أكثر في حسابات (زوم) المجانية لأكثر من 40 دقيقة، ولكن مع إزالة ذلك الحد يمكن للمستخدمين الاستمتاع بالخدمة لأطول وقت ممكن.

يُشار إلى أن خدمة مؤتمرات الفيديو (ميت) Meet التابعة لشركة جوجل كانت قد أعلنت في وقت سابق رفع الحد الأقصى لمدة الاجتماعات إلى 24 ساعة، وذلك حتى 31 آذار/ مارس القادم.

وأعلنت شركة (زوم) مطلع الشهر الحالي عن مضاعفة الإيرادات مرة أخرى، حيث سجّلت مبيعات بقيمة 777.2 مليون دولار خلال الربع الثالث، أي أكثر من 4 أضعاف إيراداتها عن الربع نفسه من العام الماضي.

ويمثل هذا الربعُ الربعَ الثاني الذي تُضاعِف فيه المنصة إيراداتها بمقدار أربع مرات، وتتوقع (زوم) أن تُضاعف إيراداتها أربع مرات على أساس سنوي مرة أخرى في الربع الرابع.

وأصبحت (زوم) أشهر منصة لعقد مؤتمرات الفيديو في بداية الوباء، وتمكنت من الاحتفاظ بهذه الصفة حتى مع تزايد أعداد الخدمات الأخرى المنافسة، مثل: Google Meet و Slack و Microsoft Teams، ومحاولتها جذب الانتباه.

ولا تذكر الشركة العدد الإجمالي للمستخدمين، لكن مقاييسها المتعلقة بالعملاء الذين يدفعون تستمر في النمو.





