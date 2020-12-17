تطبيق Apple TV قادم إلى Chromecast قريبًا

حصل جهاز كروم كاست الأحدث من شركة جوجل المسمى Google Chromecast with Google TV على أحد التطبيقات الكبرى المفقودة، حيث أعلنت الشركة أنها ستقدم قريبًا تطبيق Apple TV في أوائل عام 2021.

وقالت جوجل: إن تطبيق Apple TV وخدمة البث المباشر +Apple TV – تحتاج إلى اشتراك مدفوع – ستتوفران عبر جهاز كروم كاست الأحدث من جوجل مطلع العام المقبل.

واحتفظت شركة آبل في الماضي بالوصول إلى خدماتها لنظامها البيئي الخاص بأجهزتها، لكنها خففت حديثًا من قبضتها في محاولة لتنمية أعمالها في مجال الخدمات.

وقالت جوجل: إن التطبيق سيكون متاحًا عبر المزيد من الأجهزة العاملة بنظام التشغيل Android TV في المستقبل.

ويسمح هذا التعاون بجعل Google Chromecast with Google TV واحدًا من أجهزة البث الوحيدة التي تتضمن جميع اشتراكات الفيديو الرئيسية.

وقالت جوجل: بصفتك مشتركًا في +Apple TV، يمكنك الاستماع إلى العروض والأفلام والبرامج الوثائقية الأصلية الحائزة على الجوائز من رواة القصص الأكثر إبداعًا في العالم.

ويتضمن ذلك عناوين، مثل Ted Lasso و The Morning Show و Defending Jacob و Greyhound و Mariah Carey’s Magical Christmas Special.

ويمكنك من خلال تطبيق Apple TV الوصول إلى مكتبة مشتريات الأفلام والبرامج المتلفزة من آبل، فضلاً عن الاستمتاع بالتوصيات الخاصة والمنظمة وقنوات Apple TV.

ومن خلال ميزة المشاركة العائلية، يمكن لما يصل إلى ستة أفراد من العائلة مشاركة الاشتراكات في القنوات.

وباستخدام Google TV، ستتمكن من مشاهدة العروض الأصلية من آبل في توصياتك الخاصة ونتائج البحث، مما يسهل عليك العثور على برامجك وأفلامك المفضلة.

كما ستكون قادرًا على حفظها في قائمة المشاهدة لرؤيتها لاحقًا.

ويعمل التطبيق بشكل مشابه للإصدارات الأخرى من خدمة آبل عبر الأجهزة الأخرى، مما يسمح للمشتركين بمشاهدة العروض والأفلام والبرامج الوثائقية الأصلية.

وبالإضافة إلى ذلك، يتيح التطبيق لمستخدمي كروم كاست الوصول إلى مكتبة iTunes التي تم شراؤها من البرامج المتلفزة والأفلام، بالإضافة إلى أي قنوات Apple TV اشتركوا فيها.

وكانت جوجل قد قالت في الأسبوع الماضي: إن خدمة Apple Music ستكون متاحة عبر مكبرات الصوت الذكية من جوجل.

وأتاحت آبل في العام الماضي تطبيق Apple TV عبر أجهزة Fire TV التابعة لشركة أمازون وعبر منصة Roku.





