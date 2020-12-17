تطبيق تيليجرام.. ما هي ميزة الأشخاص القريبون المثيرة للجدل وكيف تستخدمها؟

أثارت ميزة موجودة في تطبيق تيليجرام تُسمى (الأشخاص القريبون) People Nearby حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، حيث اشتكى بعض مستخدمي التطبيق من وصولهم رسائل من مجهولين يخبرونهم أنهم كانوا بالقرب منهم، مما أثار الكثير من التساؤلات حول الخصوصية وسهولة وصول أشخاص لا يعرفونهم إلى أرقامهم لمجرد مرورهم بالقرب منهم.

لذلك سنتعرض اليوم على هذه الميزة، وما هي آلية عملها، وكيف يمكنك تفعيلها في التطبيق حينما تحتاج إليها، وكيف يمكنك إيقافها لحماية خصوصيتك؟

أولًا؛ كيف تعمل ميزة (الأشخاص القريبون) في تيليجرام:

تجدر الإشارة إلى أن ميزة (الأشخاص القريبون) متاحة في التطبيق منذ شهر يونيو 2019، حيث قدمها تطبيق تيليجرام للسماح للمستخدمين بتبادل معلومات الاتصال والتواصل مع بعضهم بسهولة، اعتمادًا على الموقع الجغرافي فقط.

تتيح هذه الميزة للمستخدم التواصل مع الأشخاص الموجودين في موقعه الجغرافي – مثل: الجيران وزملاء العمل أو الأشخاص الموجودين في حفلة أو حدث ما – دون الحاجة إلى الرقم الهاتف أو تسجيله كما في تطبيق واتساب، أو الحصول على رابط حسابهم.

وقد تم تحديث هذه الميزة خلال شهر فبراير الماضي بحيث تخبرك بالمسافة المقدّرة بينك وبين جهة الاتصال، كما قدم التطبيق ملصقات متحركة جديدة يمكن استخدامها لبدء المحادثة.

تعتمد هذه الميزة في عملها على (خدمات الموقع) GPS في هاتفك، حيث يتطلب تفعيلها الوصول إلى موقعك الجغرافي، ولا تُفعل افتراضيًا في التطبيق بل يجب عليك تفعيلها بنفسك. وللوصول إلى أي شخص آخر يستخدم تطبيق تيليجرام وموجود في موقعك الجغرافي يجب أن يقوم الشخص الآخر بتفعيلها أيضًا.

بالإضافة إلى مراسلة المستخدمين الآخرين الموجودين في موقعك الجغرافي، يمكنك الوصول إلى مجموعات تيليجرام القريبة منك، كما يمكنك إنشاء مجموعات تعتمد على الموقع يمكن للمستخدمين الآخرين العثور عليها والانضمام إليها.

ثانيًا؛ كيفية تفعيل الميزة في تطبيق تيليجرام:

انتقل إلى تطبيق تيليجرام في هاتفك.

اضغط على قائمة الخيارات التي هي عبارة عن ثلاثة خطوط أفقية في أعلى الزاوية اليمنى.

اضغط على خيار (جهات الاتصال) Contacts.

اضغط على خيار (البحث عن الأشخاص القريبين) Find People Nearby، الذي يظهر في أعلى قائمة جهات الاتصال.

ستظهر لك نافذة جديدة تطلب منك السماح بوصول التطبيق إلى الموقع الجغرافي، اضغط على خيار (السماح بالوصول إلى) Allow Access.

ستظهر لك قائمة بالأشخاص القريبين الذين يستخدمون تطبيق تيليجرام، مع مسافة بعد كل مستخدم سواء بالمتر أو الكيلومتر. كما تظهر أيضا المجموعات القريبة من موقعك الجغرافي أيضًا.

كما يجب تفعيل خيار (إظهار نفسي) Make Myself Visible، الذي يظهر في أعلى قائمة الأشخاص القريبين، حتى يتمكن الأشخاص القريبون من العثور عليك وإرسال رسائل إليك.

ثالثًا؛ كيفية إخفاء رقم هاتفك عن تفعيل هذه الميزة:

إذا أردت أن تستخدم هذه الميزة في تطبيق تيليجرام لأي سبب من الأسباب، ولكن لا تريد أن يصل كل الأشخاص القريبين منك إلى رقم هاتفك نفسه فيجب عليك إخفائه من خلال إعدادات التطبيق، وذلك من خلال الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق تيليجرام في هاتفك.

اضغط على قائمة الخيارات التي هي عبارة عن ثلاثة خطوط أفقية في أعلى الزاوية اليمنى.

اضغط على خيار (الإعدادات) Settings.

اضغط على خيار (الخصوصية والأمان) Privacy and Security.

اضغط على خيار (رقم الهاتف) Phone Number.

ضمن قسم (من يمكنه رؤية رقم هاتفي) Who Can See My Phone Number، حدد خيار (لا أحد) Nobody.

وضمن قسم (من يمكنه الوصول إلى من خلال رقم هاتفي) Who can find me by my phone number، حدد خيار (جهات اتصالي) My Contacts.

رابعًا؛ كيفية إيقاف هذه الميزة لحماية خصوصيتك:

يمكنك تعطيل هذه الميزة في أي وقت، من خلال الضغط على خيار (التوقف عن إظهار نفسي) Stop Showing Me، الذي يظهر في أعلى قائمة الأشخاص القريبين بعد تفعيل الميزة.

كما يمكنك أيضًا منع تطبيق تيليجرام من الوصول إلى موقعك الجغرافي، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى الإعدادات في هاتفك.

اضغط على خيار (الموقع) Location. وقد تجد هذا الخيار ضمن قسم (الخصوصية والأمان) في هاتفك، حيث يعتمد ذلك على طراز هاتفك، وإصدار نظام التشغيل الذي يعمل به.

ضمن قسم (طلبات الموقع الحديثة) ستجد قائمة بالتطبيقات التي أعطيتها الإذن بالوصول إلى الموقع.

اضغط على تطبيق تيليجرام، ثم مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار (الأذونات) Permissions، ثم اضغط عليه.

اضغط على خيار (الموقع) Location، ثم حدد خيار (رفض) Deny.

ملاحظة: هذه الخطوة يجب أن تقوم بها مع جميع التطبيقات في هاتفك لحماية خصوصيتك.





