Microsoft Office يصل إلى أجهزة ماك بمعالجات M1

أصدرت شركة مايكروسوفت مجموعة من الإعلانات الرئيسية المتنوعة لمستخدمي Office 365 عبر أجهزة ماك.

وأعلنت مايكروسوفت عن تحديث يجلب الدعم الأصلي لمعالج M1 الجديد من آبل لمجموعة تطبيقات ويندوز الإنتاجية.

وتشمل التطبيقات التي حصلت على التحديثات Word و Excel و Outlook و PowerPoint و OneNote، ومع ذلك، فإن Teams يغيب عن القائمة بشكل ملحوظ.

وجرى تحسين كل من Outlook و Word و Excel و PowerPoint و OneNote لأجهزة ماك العاملة بمعالج M1.

وتم أيضًا إعادة تصميم التطبيقات مع وضع macOS Big Sur في الاعتبار وغير ذلك الكثير.

وتقول مايكروسوفت: يجب على المستخدمين ملاحظة التحسينات الكبيرة في الأداء عند استخدام تطبيقات Office عبر أجهزة ماك العاملة بمعالج M1.

وتعمل التحديثات على جعل تطبيقات Office عالمية، مما يعني أن هذه الإصدارات تعمل عبر أجهزة ماك المتضمنة معالجات إنتل و Apple Silicon، لذا فإن التحديثات والميزات القادمة تأتي في الوقت نفسه لكلا المنصتين.

وأوضحت مايكروسوفت أنها تعمل على تحديث Teams، دون الإعلان عن أي نوع من الجدول الزمني.

ويحصل مستخدمو Outlook لأول مرة على دعم لحسابات iCloud، مما يسمح لهم بمزامنة البريد الإلكتروني وجهات الاتصال والتقويمات الخاصة بهم مع التطبيق إذا استخدموا خدمة آبل لتخزينها.

ويمكن الآن إضافة حساب iCloud إلى Outlook والاحتفاظ به بجانب الحسابات الأخرى لتنظيم رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل والرسائل الشخصية وجهات الاتصال والتقويمات معًا في تطبيق واحد حتى يسهل عليك البقاء على اتصال بالأمور المهمة.

ويعني هذا التحديث أن تطبيقات Office الرئيسية – Outlook و Word و Excel و PowerPoint و OneNote – تعمل بشكل أسرع وتستفيد بشكل كامل من تحسينات الأداء عبر أجهزة ماك الجديدة، مما يجعل المستخدم أكثر إنتاجية.

وهناك مجموعة من التغييرات الأخرى القادمة إلى تطبيقات Office لأجهزة ماك:

إعادة تصميم تطبيق Outlook لماك الجديد بحيث يتوافق مع المظهر الجديد لنظام macOS Big Sur.

تحديث تجربة بدء تطبيقات Office التي تتضمن نظام التصميم Fluent UI.

مربع البحث الجديد المسمى Tell Me الذي ينقلك سريعًا إلى أدوات Office التي تحتاجها أو الإجراءات التي تريد اتخاذها بمجرد كتابة ما تبحث عنه.

شريط جديد لأدوات الإملاء بالأوامر الصوتية من أجل إنشاء المحتوى بصوتك.

يدعم تطبيق Outlook لماك الجديد التقويمات المشتركة للعملاء المشتركين في قناة Office Insider Mac Beta في الأشهر الأولى من العام المقبل.

تجربة التعليق المعاد تصميمها في Word.

وكانت آبل قد كشفت النقاب عن معالجها الجديد M1 المصنع وفق تقنية 5 نانومتر في شهر نوفمبر، ويتضمن المعالج 8 نوى، ووحدة معالجة رسومات ثمانية النوى، ومحرك عصبوني متقدم لتسهيل عمليات التعلم الآلي، وهو المعالج الأول الذي صممته الشركة.





