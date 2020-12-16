iOS 14.3‎‏ يجلب أفضل تقنية تصوير إلى ‏iPhone 12 Pro‏ و ‏Pro Max

بدأت شركة آبل بإطلاق نظام التشغيل (آي أوإس 14.3) iOS 14.3 الذي يجلب لمالكي هواتف (آيفون 12 برو) iPhone 12 Pro، و(آيفون 12 برو ماكس) iPhone 12 Pro Max ميزة التصوير الاحترافية ProRAW التي وعدت بإطلاق عند الإعلان عن الهواتف في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وتشمل الميزات الأخرى في هذا التحديث تحسينات على خاصية البحث لتطبيق خدمة التلفزة (آبل تي في) Apple TV، ودعم (فيتنس بلس) Fitness Plus – وهي خدمة اشتراكات للياقة البدنية – بالإضافة إلى سماعات الرأس التي أُعلن عنها حديثًا (أير بودز ماكس) AirPods Max.

ولطالما كانت هواتف آيفون قادرة على التقاط الصور الخام RAW، ولكن فعل ذلك يعني التخلي عن فوائد المعالجة الحاسوبية التي تجري للصور القياسية التي تُلتقط باستخدام تطبيق الكاميرا الأصلي. وقد صُممت ميزة ProRAW لتكون تنسيقًا يجمع بين الفوائد الحسابية لمعالجة الصور من آبل، ومرونة ما بعد المعالجات لملفات RAW.

وفي نظام iOS 14.3 الجديد من آبل، فعَّلت الشركة ميزة ProRAW لهواتف iPhone 12 Pro، و iPhone 12 Pro Max، ولهذين الجهازين فقط. وبتثبيت التحديث، فإن التقاط صور ProRAW وتحريرها سيكون مفعلًا في تطبيقات الصور والكاميرا الأصلية.

ويعالج هذا التحديث أيضًا خطأً مزعجًا يمنع عن بعض المستخدمين تلقي إشعارات للرسائل الواردة الجديدة. وعلى الجانب الأخف، حصل المساعد الرقمي (سيري) Siri تحديثًا بمئات الأصوات للحيوانات، والآلات الموسيقية، والمركبات.

وتعمل الميزة الجديدة هذه على مكبر الصوت الذكي (هوم بود) HomePod، وهواتف آيفون الذكية، وحواسيب آيباد اللوحية، ويكفي أن يُطلب من سيري إصدار الصوت في مكبر الصوت الذكي ليسمعه المستخدم، أما إن كان يستخدم هاتف آيفون، أو حاسوب آيباد، فإنه سيحصل أيضًا على عنصر مرئي يتوافق مع الصوت.

وأشار موقع 9to5Mac – المتخصص بأخبار شركة آبل – إلى أن نظام iOS 14.3 يُسهِّل تخصيص أيقونات التطبيقات بالنظر إلى أن اختصارات الشاشة الرئيسية لم تعد تحتاج إلى فتح تطبيق الاختصارات Shortcuts.

وتشمل الميزات الأخرى لنظام iOS 14.3 القدرة على تسجيل الفيديو بمعدل 25 إطارًا في الثانية، وتحديثات على البحث في تطبيق Apple TV، وتبويب Apple TV Plus الجديد، وميزة المرآة التي توفرها الكاميرا الأمامية في الصور الثابتة للأجهزة من (آيفون 6إس) وما بعده. وهناك أيضًا ميزة تعقب الدورة الشهرية Cycle Tracking في تطبيق الصحة Health.





