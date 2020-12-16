وول مارت تستخدم الشاحنات المستقلة في عام 2021

أوضحت شركة وول مارت أنها ستستخدم الشاحنات المستقلة تمامًا لإجراء عمليات التسليم في أركنساس بدءًا من عام 2021.

وعملت وول مارت مع الشركة الناشئة المسماة Gatik فيما يتعلق بتجربة التسليم لمدة 18 شهرًا.

وفي العام المقبل، تخطط الشركتان للارتقاء بشراكتهما إلى المستوى التالي عن طريق إزالة سائق السلامة من الشاحنات المستقلة.

وجهزت شركة Gatik العديد من الشاحنات المزودة بصندوق ذو الدرجات الحرارية المتغيرة بأجهزة الاستشعار والبرمجيات لتمكين القيادة الذاتية.

وكانت هذه الشاحنات تعمل منذ العام الماضي عبر طريق يبلغ طوله ميلين بين المتجر الذي يخزن العناصر ومتجر الحي القريب في بنتونفيل.

وقطعت المركبات منذ ذلك الحين 70000 ميل في وضع القيادة الذاتية مع السائق البشري للسلامة.

وتعتزم الشركتان في العام المقبل البدء بدمج الشاحنات المستقلة بالكامل في عمليات التسليم تلك.

وتخطط الشركتان للتوسع إلى موقع ثان في لويزيانا، حيث تبدأ الشاحنات المتضمنة سائقي السلامة بتسليم العناصر بشكل مباشر من Walmart Supercenter إلى موقع خاص بالتقاط العناصر.

وقال (توم وارد) Tom Ward، نائب الرئيس الأول لمنتجات العملاء في وول مارت: إن تجاربنا مع Gatik ليست سوى حالتين من حالات الاستخدام العديدة التي نختبرها مع المركبات الذاتية القيادة، ونحن متحمسون لمواصلة تعلم كيفية دمجها في نظامنا البيئي للتوصيل.

ووصف (جوتام نارانج) Gautam Narang، الرئيس التنفيذي لشركة Gatik والمؤسس المشارك، منهجها في الأجهزة والبرمجيات الذاتية القيادة بأنه متباين جذريًا.

وقالت Gatik: نحن نحلل الشبكات العصبونية العميقة الضخمة المتجانسة إلى النماذج الدقيقة التي تقتصر وظيفتها المقصودة على المهمة المحددة للغاية والقابلة للشرح، ونبني الأنظمة الاحتياطية القائمة على القواعد حولها.

وأضافت: نحن قادرون على تحسين نماذجنا من خلال الاستعانة بالبيانات الأقل بشكل كبير، وإنشاء آليات للحفاظ على قابلية الشرح، وضمان استمرار سلامة النظام للعمليات غير المأهولة.

وتعمل وول مارت مع مجموعة من الشركات الذاتية القيادة المتنوعة في بحثها عن أفضل ما يناسب عمليات البيع بالتجزئة والتسليم الضخمة للشركة.

وبالإضافة إلى Gatik، تعمل الشركة الكبيرة مع شركات Waymo و Cruise و Nuro و Udelv و Baidu و Ford و Postmates.





