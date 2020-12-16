مايكروسوفت تطلق مديرًا جديدًا لكلمات المرور

أطلقت شركة مايكروسوفت مديرًا جديدًا لكلمات المرور يمكنه مزامنة بيانات الاعتماد عبر متصفح (إيدج) Edge التابع لها، ومتصفح (كروم) Chrome من جوجل، والأجهزة المحمولة العاملة بنظامي أندرويد من جوجل، و(آي أوإس) iOS من آبل.

ودمجت عملاقة البرمجيات الأمريكية نسخة معاينة من مدير كلمات المرور في Microsoft Authenticator، وهو تطبيق محمول مجاني يُستخدم للمصادقة المتعددة العوامل.

وعلى غرار تطبيقات إدارة كلمات المرور الأخرى، فإن منتج مايكروسوفت قادر على الملء التلقائي لكلمات المرور في التطبيقات، أو مواقع الويب على كل من نظامي أندرويد، و iOS.

وتُزامن كلمات المرور من متصفح (مايكروسوفت إيدج) Microsoft Edge، ويمكن مشاركتها عبر أكثر من جهاز باستخدام (حساب مايكروسوفت) Microsoft Account. ويمكن للمستخدمين أيضًا مزامنة كلمات المرور تلك لمتصفح كروم من جوجل، وذلك باستخدام امتداد الملء التلقائي الجديد من الشركة. وستُزامن أي كلمات مرور مُخزَّنة في (حساب مايكروسوفت).

وكانت تسريبات سابقة قد ذكرت أن الشركة قد تبني مديرًا كاملًا لكلمات المرور لخدمة (مايكروسوفت 365) Microsoft 365 الموجهة للمستهلكين، ولكن يبدو أنه لن تفعل ذلك الآن.

ويُعتقد أن ميزة الملء التلقائي ستكون مفيدة لمستخدمي (حساب مايكروسوفت) الذين يعملون على أكثر من جهاز، ومع ذلك لا يزال المستخدمون يفضلون خدمات الإدارة الكاملة لكلمات المرور، مثل: 1Password، و LastPass.

وتتوفر ميزة الملء التلقائي الجديدة تجريبيًا في تطبيق Microsoft Authenticator اعتبارًا من اليوم، وسيكون على المستخدم تفعيلها بوصفها المزود الافتراضي للملء التلقائي في إعدادات التطبيق في نظامي أندرويد، و iOS.

وتعمل ميزة الملء التلقائي فقط مع حسابات مايكروسوفت الخاصة بالمستهلكين، وهي معطلة لمستخدمي الشركات الذين يستخدمون التطبيق لتسجيل الدخول إلى الهاتف، أو المصادقة المتعددة العوامل.

ولاستخدام الميزة الجديدة، يجب على الشركات الانضمام إلى قائمة تسمح لها بتفعيل هذه الميزة لمستخدمي نسخة Microsoft Authenticator الموجهة للشركات.





