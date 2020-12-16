كل ما تريد معرفته عن هواتف سامسونج Galaxy S21 القادمة

تشير معظم التقارير إلى أن شركة سامسونج ستطلق سلسلة هواتف (Galaxy S21) المنتظرة في وقت باكر من العام المقبل 2021، وذلك خلال شهر يناير بدلًا من فبراير أو مارس كما اعتادت مع هواتف سلسلة (جالاكسي إس) سنويًا.

كالمعتاد مع اقتراب الكشف عن الهواتف الجديدة، تظهر الكثير من التسريبات حول المواصفات والميزات الجديدة التي ستدعمها، ومن المؤكد أن هواتف سامسونج (Galaxy S21) ستكون من أهم هواتف أندرويد الرائدة خلال عام 2021، التي نقارن بها جميع الهواتف الرائدة الأخرى خلال العام.

سنستعرض اليوم أهم التوقعات حول المواصفات والميزات الجديدة التي ستدعمها هواتف سامسونج Galaxy S21 القادمة:

أولًا؛ التصميم والشاشة:

تشير التسريبات إلى أن سلسلة هواتف (Galaxy S21) ستتضمن 3 طرز جديدة، وهي: Galaxy S21، و Galaxy S21 Plus، و Galaxy S21 Ultra، وذلك على غرار سلسلة (جالاكسي إس20) الحالية.

وقد جاء أكبر تسريب حتى الآن من موقع (Android Police) الذي نشر 3 مقاطع فيديو، ويقول: “إنها ثلاثة مقاطع فيديو ترويجية تأتي مباشرةً من سامسونج”. وقد أعطتنا هذه المقاطع نظرة واضحة على ما يمكن توقعه في التصميم والشاشة.

ستأتي هواتف (Galaxy S21) بتصميم جديد ثنائي اللون، وذلك من خلال إعادة تصميم الكاميرا الخلفية التي تظهر في الزاوية العلوية اليسرى في ظهر الهاتف وتعتبر جزءًا من الإطار نفسه، وسيأتي الإطار والكاميرا بألوان مختلفة اعتمادًا على لون الهاتف.

بينما في الجهة الأمامية لا يوجد أي اختلاف في التصميم عن هواتف (جالاكسي إس20) الحالية، حيث ستجد الشاشة المسطحة في طرزي S21، و S21 Plus، والكاميرا الأمامية مدمجة في منتصف الجزء العلوي من الشاشة. بينما سيأتي طراز (Galaxy S21 Ultra) شاشة منحنية.

لا شك أن هواتف سامسونج القادمة ستضم أفضل شاشات في السوق على الإطلاق، وستدعم الكثير من التقنيات الجديدة هذا العام، ولكن الميزة المؤكدة حتى الآن أنها ستدعم معدل التحديث العالي 120هرتزًا. ولكن حتى الآن لا يوجد أي تأكيد حول دعم الهواتف قلم سامسونج الإلكتروني (S-Pen).

ثانيًا؛ الألوان التي ستتوفر بها هواتف (Galaxy S21):

كشفت الكثير من التسريبات عن ألوان الهواتف، وقد كان تسرب موقع (Android Police) أكثر دقة في تحديد الألوان التي جاءت كما يلي:

هاتف Galaxy S21: الرمادي، والوردي، والأرجواني، والأبيض.

هاتف Galaxy S21 Plus: الوردي، والأرجواني، والفضي، والأسود.

هاتف Galaxy S21 Ultra: الأسود، والفضي.

ثالثًا؛ الكاميرا:

تشير التقارير حتى الآن إلى أن طراز Galaxy S21، و S21 Plus سيضمان الكاميرا الخلفية نفسها، وهي ثلاثية العدسات، الأولى: بدقة 64 ميجابكسل، والثانية: بدقة 12 ميجابكسل، والثالثة: بدقة 12 ميجابكسل.

بينما سيضم هاتف (Galaxy S21 Ultra) الأكبر، كاميرا خلفية رباعية العدسات؛ الأولى: بدقة 108ميجابكسل، والثانية: بدقة 12 ميجابكسل، والثالثة: بدقة 10 ميجابكسل، والرابعة: بدقة 10 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعر للتركيز التلقائي يُسمى (Laser AF Sensor).

رابعًا؛ المواصفات الداخلية:

ستعمل هواتف (Galaxy S21) بمعالج كوالكوم الأحدث (Snapdragon 888) – المُصنع بتقنية 5 نانومتر، وهي التقنية نفسها التي استخدمتها آبل في تصنيع معالجها الأحدث (A14) – أو (Exynos 2100) من سامسونج في بعض الأسواق، مثل: أسواق الشرق الأوسط.

وستدعم الهواتف الجديدة شبكات الجيل الخامس 5G، لكن من غير الواضح حتى الآن هل ستوفر سامسونج إصدارات تدعم شبكات الجيل الرابع فقط. ولكن تشير التقارير إلى أن هاتف (Galaxy S21 Ultra) سيكون الإصدار الوحيد الذي يدعم معيار (Wi-Fi 6E) الأحدث، الذي تقول شركة سامسونج إنه أسرع مرتين من Wi-Fi 6.

كما من المتوقع أن يشترك كل من طرازي S21، و S21 Plus في ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت، وثلاث من المساحة الداخلية للتخزين بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

بينما سيأتي هاتف (Galaxy S21 Ultra) بذاكرة للوصول العشوائي بسعة 12 جيجابايت، وخيارين من المساحة الداخلية للتخزين بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

بالإضافة إلى كل ذلك ستعمل جميع الطرز في سلسلة (Galaxy S21) بنظام التشغيل أندرويد 11 المستند إلى واجهة المستخدم (One UI 3.0).

المواصفات Galaxy S21 Galaxy S21 Plus Galaxy S21 Ultra الشاشة 6.2 بوصات 6.5 بوصات 6.8 بوصات المعالج Snapdragon 875 من كوالكوم أو (Exynos 2100) من سامسونج في بعض الأسواق. Snapdragon 875 من كوالكوم أو (Exynos 2100) من سامسونج في بعض الأسواق. Snapdragon 875 من كوالكوم أو (Exynos 2100) من سامسونج في بعض الأسواق. ذاكرة الوصول العشوائي 8 جيجابايت. 8 جيجابايت. 12 جيجابايت. مساحة التخزين الداخلية 128 أو 256 أو 512 جيجابايت. 128 أو 256 أو 512 جيجابايت. 256 أو 512 جيجابايت.





