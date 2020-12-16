الإعلان عن ‏Infinix Smart HD 2021‎‏ بسعر 80 دولارًا فقط

أعلنت شركة (إنفينيكس) Infinix اليوم الأربعاء عن أحدث هاتف ذكي من سلسلة هواتفها المنخفضة المواصفات، وهو: Infinix Smart HD 2021.

ويحتوي Infinix Smart HD 2021 الجديد معالجًا رباعي النوى من نوع (ميدياتك هيلو أي20) MediaTek Helio A20 بتردد 1.8 جيجاهرتز. وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم (إكس أوإس 6.2) XOS 6.2 المبنية على نظام التشغيل (أندرويد 10 جو) Android 10 Go من شركة جوجل.

ويحتوي الهاتف ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، ولكن أيضًا يدعم توسعة ذاكرة التخزين الداخلية بما يصل إلى 256 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

ويقدم Infinix Smart HD 2021 شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.1 بوصات وبدقة +HD، وهي تحتوي قطعًا للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 5 ميجابكسل، والتي يأتي معها ضوء فلاش LED لتحسين التقاط الصور الذاتية في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وعلى ظهر الهاتف، هناك حساس لبصمات الأصابع، وكاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0. ويدعم Infinix Smart HD 2021 تقنية الصوت المحيطي DTS Surround Sound، ويقدم منفذًا لسماعات الأذن التقليدية، ويحتوي أيضًا بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير في الساعة تُشحن عن طريق منفذ (مايكرو يو إس بي) microUSB التقليدي.

ويُباع هاتف Infinix Smart HD 2021 في الهند بسعر يعادل 80 دولارًا أمريكيًا، وذلك اعتبارًا من 24 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وذلك من خلال متجر Flipkart. ويتوفر الهاتف بثلاثة ألوان، هي: الأزرق، والأسود، والأخضر.

يُشار إلى أن شركة Infinix الصينية كانت قد أعلنت منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عن هاتفي (نوت 8) Note 8، و(نوت 8آي) Note 8i اللذين يحتويان كلاهما معالج (ميدياتك هيلو جي80) MediaTek Helio G80.





