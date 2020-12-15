كيف يمكنك استرداد أموال لعبة قمت بشرائها في PS4 و PS5؟

عندما يتعلق الأمر باسترداد أموال لعبة قمت بشرائها في منصتي الألعاب (بلاي ستيشن 4) PlayStation 4 و (بلاي ستيشن 5) PlayStation 5 نجد أن الأمر يخضع للعديد من العوامل، فمن الناحية الفنية، لا يمكنك المطالبة باسترداد أموال لعبة قمت بتنزيلها أو تشغيلها بالفعل إلا إذا كان المحتوى معيبًا.



ويعتمد الأمر عادةً على تقدير خدمة الدعم في شركة سوني هل اللعبة مليئة بالأخطاء أم لا. ولكن إذا اشتريت لعبة ولم تقم بتشغيلها ووجدت أنك لا تريدها، يكون لديك 14 يومًا بدءًا من يوم إتمام الشراء لطلب استرداد الأموال.

كيفية تقديم طلب لاسترداد أموال شراء لعبة في PS4 أو PS5:

افتح متصفح الويب في حاسوبك، ثم انتقل إلى متجر بلاي ستيشن عبر هذا الرابط

في الصفحة التي تظهر لك، اضغط على خيار (Refund Chatbot) في أسفل الصفحة.

في الصفحة التي تفتح لك، حدد خيار (طلب استرداد) Refund Request.

اضغط على خيار (أنا جاهز) I’m Ready في الصفحة التي تظهر لك.

ملاحظة: بعد الإجابة على الأسئلة السبعة التي تظهر لك تباعًا بخصوص ما تريد استرداده والحساب الذي استخدمته في عملية الشراء، إذا كنت مؤهلاً لاسترداد الأموال فسيتم إعادة توجيهك إلى موظف خدمة العملاء، ولا تنسى القيام بكتابة (معرف الدعم) Support ID الذي حصلت عليه في ورقة خارجية لتقديمه لاحقًا للموظف.

اضغط على خيار (التالي) Next.

حدد خيار (نعم) Yes عند سؤالك إذا كنت ترغب في التحدث إلى موظف خدمة العملاء مباشرة.

في هذه المرحلة، سيحدد موظف خدمة دعم العملاء ما إذا كنت ستسترد أموالك أم لا.

ملاحظة: تأكد من أن معلوماتك جاهزة، والتي تشمل: معرّف خدمة (PlayStation Now) PSN الخاص بك، وعنوان البريد الإلكتروني المرتبط بالحساب وتاريخ الميلاد واسم اللعبة التي تريد استرداد أموال شرائها، إذا لم تتمكن من استرداد أموالك مباشرةً إلى طريقة الدفع التي استخدمتها لشراء اللعبة، فستحصل بدلاً من ذلك على رصيد متجر PSN في محفظتك.

الجدير بالذكر أن سياسة رد الأموال الخاصة بشركة سوني قد تلقت بعض التحسينات وذلك بعدما منعت الشركة تجار التجزئة الآخرين عبر الإنترنت من بيع أكواد الألعاب الرقمية، مما جعل (متجر بلاي ستيشن) هو المتجر الوحيد لبيع الألعاب الرقمية في PS4 و PS5.





