شاومي تطلق جهاز القراءة Mi Reader Pro

أطلقت شركة شاومي الصينية جهازها للقراءة الجديد المسمى Mi Reader Pro بصفته خليفة لجهازها الصادر في شهر نوفمبر من العام الماضي المسمى Mi Reader.

ويأتي الجهاز مزودًا بشاشة داعمة للحبر الإلكتروني مثالية للقراءة لأنها لا تسبب إجهادًا للعين مثل الهواتف أو الأجهزة اللوحية العادية.

وتتميز الشاشة بقياس 7.8 إنشات بدقة 1878×1404 بكسل مع كثافة بكسلات تصل إلى 300 بكسل في الإنش الواحد وإضاءة للقراءة قابلة للتعديل ودرجات قابلة للتخصيص للألوان.

ويبدو أن حدة الشاشة هدف أساسي للتحسين، حيث يتميز جهاز Kindle من أمازون لعام 2019 بكثافة 167 بكسل في الإنش الواحد مقارنةً بجهاز Kindle Paperwhite لعام 2018 الذي يتميز بكثافة 300 بكسل في الإنش الواحد.

وزودت الشركة الجهاز بذاكرة للوصول العشوائي بسعة 2 جيجابايت ومساحة داخلية للتخزين بسعة 32 جيجابايت وخيار لوني واحد.

ويعمل Mi Reader Pro بنظام التشغيل أندرويد 8.1، ويمكنك الحصول على 24 مستوى من قابلية الضبط لدرجة اللون بحيث يمكنك الاختيار بين الدرجات اللونية المختلفة اعتمادًا على البيئة التي تعيش فيها.

ويتضمن الجهاز معالجًا رباعي النواة، وهو مدعوم ببطارية بسعة 3200 ميلي أمبير ويدعم الشحن بقوة 10 واط.

وتشمل خيارات الاتصال الشبكة اللاسلكية المزدوجة النطاق والبلوتوث 5.0، كما أن لديه وحدة التحكم EPDC لتقليب الصفحات بسلاسة وتقليل استهلاك الطاقة.

ويبلغ حجم قارئ الكتب الإلكترونية 192.1×138.6×7 ملم، ويزن 251 جرام فقط، ويأتي مع دعم البحث الصوتي و Baidu cloud و WeChat Reading.

ويدعم الجهاز أيضًا تنسيقات متعددة للملفات، ومن ضمنها txt و epub و pdf و xlsx و ppt و doc، ويمكنك أيضًا نقل الكتب إلى Mi Reader Pro باستخدام اتصال WLAN أو USB.

ويبلغ سعر Mi Reader Pro من شاومي نحو 170 دولار أمريكي، ويأتي بلون واحد هو الأسود، ومتاح للشراء من خلال منصة التمويل الجماعي الخاصة بشاومي المسماة Youpin.

ولم تشارك الشركة حتى الآن التفاصيل حول التوفر الدولي.

يذكر أن قارئ الكتب الإلكتروني Xiaomi Mi جاء مزودًا بمصباح للقراءة مع 24 مستوى من قابلية الضبط لدرجة اللون، وذاكرة للوصول العشوائي بسعة 1 جيجابايت، ومساحة للتخزين الداخلي بسعة 16 جيجابايت، ومعالج Allwinner الرباعي النواة، وشاشة بكثافة 212 بكسل في الإنش الواحد.





