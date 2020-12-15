سامسونج قد تُطلق 4 هواتف قابلة للطي خلال 2021‏

أفاد تقرير من كوريا الجنوبية بأن شركة سامسونج تخطط لإطلاق أربعة طرُز من الهواتف الذكية القابلة للطي، والتي تتضمن هاتفين ذكيين من النوع الذي يُطوى أفقيًا، بالإضافة إلى هاتفين ذكيين من النوع الذي يُطوى رأسيًا.

وذكر التقرير أن إطلاق كل هذه الهواتف الذكية سيتم خلال النصف الثاني من العام المقبل. وأشار إلى أن هذا القرار يجذب انتباه صناعة الهواتف الذكية حيث تعمل سامسونج على تغيير إستراتيجيها في مجال الهواتف الذكية الرائدة بعد أن كانت تطلق سلسلة (جالاكسي إس) Galaxy S في النصف الأول من كل عام، وسلسلة (جالاكسي نوت) Galaxy Note في النصف الثاني.

وتخطط سامسونج لإطلاق طرازين من هاتف (جالاكسي زد فولد3) Galaxy Z Fold3، وطرازين من هاتف (جالاكسي زد فليب2) Galaxy Z Flip2. وسيكون Galaxy Z Fold3 خلفًا لهاتف Galaxy Z Fold2 الذي يُطوى أفقيًا، وسيكون Galaxy Z Flip2 خلفًا لهاتف Galaxy Z Flip الذي يُطوى رأسيًا. وسيدعم كلا الهاتفين شبكات الجيل الخامس 5G.

وسيتوفر هاتف Galaxy Z Flip2 بطرز متطورة وعامة. وعلى عكس هاتف Galaxy Z Flip الذي أُطلق منه طرازين؛ أحدهما يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، في حين يقتصر الآخر على دعم شبكات الجيل الرابع LTE، فإن طرازي هاتف Galaxy Z Flip2 كليهما سيدعمان شبكات الجيل الخامس مع أنهما سيختلفان في المواصفات، والميزات الأخرى. يُذكر أن شركة سامسونج قد وضعت خطة لبدء تصنيع هذه الهواتف القابلة للطي في شهر آب/ أغسطس من العام المقبل.

ويُعتقد أن سامسونج تعول على الهواتف الذكية القابلة للطي لتكون منتجًا مهمًا يرفع من أعمال الهواتف الذكية. وفي ظل حالة التشبع التي يشهدها سوق الهواتف الذكية العالمي، فإن سامسونج أصبحت الشركة الوحيدة التي يمكنها إنتاج هواتف ذكية قابلة للطي على نطاق واسع، وقد حققت مبيعات كبيرة من هذه الفئة الواعدة من الهواتف.

وفي مكالمة جماعية خُصصت للحديث عن أداء سامسونج في الربع الثالث، أكدت الشركة أن مبيعات هاتفي Galaxy Z Flip، و Galaxy Z Fold2 كانت ثابتة على الرغم من انخفاض الطلب على الهواتف الذكية على مستوى العالم بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويُقال الآن إن سامسونج تخطط لإنهاء سلسلة Galaxy Note لتحل محلها الهواتف الذكية القابلة للطي، وستُنقل أبرز ميزات السلسلة، وهي القلم الإلكتروني (إس بن) S Pen إلى الطرز الرائدة من هواتف سلسلة Galaxy S التي ستُطلق مطلع العام المقبل.





