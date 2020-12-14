يحب الجميع إهداء الهدايا وتلقيها، وتعد الأدوات التقنية من أكثر الهدايا شيوعًا، ومع وجود أكثر من مليار شخص يستخدمون نظام التشغيل ويندوز 10، فهناك الكثير من الملحقات والتطبيقات والألعاب التي يمكن إهداؤها لأفراد العائلة أو الأصدقاء.

لذا سنستعرض اليوم 3 هدايا مناسبة لمستخدمي حواسيب ويندوز 10 خلال موسم الأعياد، بالإضافة إلى بعض النصائح المفيدة لضمان حصولك على أفضل هدية ممكنة لك أو لأي شخص آخر:

أولًا؛ الهدايا المناسبة لمستخدمي حواسيب ويندوز 10:



1- متجر مايكروسوفت ليس للتطبيقات فقط:

لا يستخدم الكثير من المستخدمين الذين لديهم حواسيب محمولة أو مكتبية (متجر مايكروسوفت) Microsoft Store كثيرًا، نظرًا إلى أن المتصفحات أصبحت أكثر تطورًا، كما يمنكهم تنزيل العديد من التطبيقات من خلال مصادر أخرى بسهولة.

لكن مع ذلك، نجد أن (متجر مايكروسوفت) ليس مخصصًا للتطبيقات فقط، وفي موسم الأعياد تعتبر (بطاقة هدايا مايكروسوفت) وسيلة رائعة للحصول على بعض التخفيضات لاستئجار الأفلام والبرامج التلفازية وشراء الملحقات، كما يمكنك أيضا الاشتراك في بعض الخدمات، مثل: Xbox Live، أو Xbox Game Pass.

2- خدمة (Xbox Game Pass Ultimate) لا تقتصر على منصات Xbox فقط:

تُعتبر خدمة (Xbox Game Pass Ultimate) من مايكروسوفت من أفضل خدمات بث الألعاب لمستخدمي هواتف أندرويد وحواسيب ويندوز 10 ومنصات ألعاب Xbox، حيث تتيح للاعبين الوصول إلى أكثر من 100 لعبة بسعر رخيص للغاية. وهي تشبه إلى حد ما خدمات بث الفيديو، مثل: نتفليكس، حيث تتيح لك اللعب بالكثير من الألعاب بسعر شهري ثابت، وإذا كنت مشتركًا في الخدمة، فيمكنك أيضًا بث الألعاب إلى الأجهزة المحمولة.

وفي الوقت الحالي، تعمل الخدمة على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، وحواسيب ويندوز 10، ومنصات ألعاب Xbox، ولكن دعم نظام التشغيل iOS سيكون متاح في منتصف عام 2021.

تبلغ تكلفة الاشتراك في الخدمة 14.99 دولارًا في الشهر، ونظرًا إلى أن الخدمة تجمع بين Xbox Game Pass و Game Pass لحواسيب ويندوز 10 واشتراك Xbox Live Gold، فهذا يعني أنك توفر حوالي 15 دولارًا في الشهر عندما تشترك في هذه الخدمة مقابل الاشتراك في كل خدمة على حدة. كما يمكنك إهداء الاشتراك لأي شخص آخر.



كما يمكنك الآن التسجيل في خدمة Xbox Game Pass Ultimate والاشتراك 3 شهور مقابل دولار واحد فقط عبر هذا الرابط.

3- تقدم مايكروسوفت خصومات رائعة للطلاب والمعلمين:

تقدم مايكروسوفت الكثير من الخصومات على خدماتها ومنتجاتها خلال موسم الأعياد، كما تقدم خصومات رائعة للأشخاص العاملين في مجال التعليم، حيث يمكن للطلاب والمدرسين المؤهلين الحصول على اشتراك Office 365 مجانًا، كما يمكن أيضًا الحصول على خصومات على الأجهزة ومنتجات مايكروسوفت الأخرى.

وتختلف نسبة الخصومات، ولكن بشكل أساسي يمكنك الحصول على خصومات لمعظم المنتجات والخدمات، مثل: الألعاب والتطبيقات والأفلام والبرامج التلفازية والبرامج ومنصات ألعاب Xbox، بالإضافة إلى ذلك فإن هذه العروض والخصومات ليست للطلاب أو الأطفال الأصغر سنًا فقط، بل هي متاحة أيضا لأعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور.

ثانيًا؛ نصائح مفيدة لإعداد الهدية:

تسهل مايكروسوفت إدارة الأجهزة من أجل أمان العائلة:

تقدم مايكروسوفت العديد من ميزات الأمان للعائلة التي تساعد الوالدين على إدارة الحياة الرقمية لأطفالهم بسهولة، حيث تسمح لك بتصفية أنواع معينة من المحتوى والحد منها، كما تتيح لك تعيين حدود لوقت الشاشة للأطفال، والاطلاع على تقارير النشاط، وكذلك تحديد موقع أحد أفراد عائلتك.

وتتوفر ميزات أمان للعائلة للعديد من الخدمات، والأجهزة، منها: منصات ألعاب (إكس بوكس) Xbox، ونظام ويندوز 10، لذلك إذا قررت شراء أي جهاز لأحد أفراد العائلة من مايكروسوفت مثل: جهاز (ْXbox) أو جهاز يعمل بنظام ويندوز 10 يمكنك تفعيل ميزات أمان العائلة بسهولة.



وللتعرف على كيفية تفعيل هذه الميزات في حواسيب ويندوز 10 بالتفصيل؛ يمكنك الاطلاع على مقال: “كيف تحمي أطفالك باستخدام أدوات الرقابة الأبوية في ويندوز 10؟”

يجب عليك إعداد أي هدايا تشتريها سابقًا:

إذا قررت أن تكون الهداية عبارة عن جهاز، مثل: (Xbox Series X) أو (Xbox Series S) أو أي جهاز يتطلب منك تنزيل أشياء عليه، فيجب عليك فتحه وإعداده سابقًا. ويمكنك بعدها إعادة تغليفه مرة أخرى للحفاظ على عنصر التشويق.





