ميزة جديدة في متصفح إيدج لتقليل استهلاك موارد الحاسوب.. إليك التفاصيل

تقوم شركة مايكروسوفت بإضافة ميزات جديدة إلى متصفح (إيدج) Edge باستمرار لتحسين الأداء، وفي الوقت نفسه تقليل استهلاك موارد حاسوبك، ومن أجل ذلك قامت الشركة بإطلاق ميزة جديدة تُسمى (علامات التبويب النائمة) Sleeping Tabs لتقليل استهلاك المتصفح لذاكرة الوصول العشوائي (RAM) ووحدة المعالجة المركزية (CPU) في حاسوبك.

ما هي التفاصيل؟

هذه الميزة متاحة الآن في النسخة التجريبية من الإصدار القادم (Microsoft Edge 88)، الذي من المقرر إطلاق الإصدار النهائي منه خلال شهر يناير من عام 2021.

تقول مايكروسوفت: “إن ميزة (علامات التبويب النائمة) في متصفح إيدج تقلل استخدام ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بنسبة 32% في المتوسط، كما تقلل استخدام المعالج بنسبة 37% في المتوسط لذلك فهي تساعد في إطالة عمر بطارية الحاسوب المحمول أيضًا”.

ومع أن أداء الحاسوب لكل مستخدم يختلف باختلاف المواصفات والاستخدام، إلا أن التعليقات من المستخدمين كانت إيجابية للغاية بحسب الشركة، حيث إن هذا الانخفاض في استخدام موارد الحاسوب وزيادة عمر البطارية قد حسن من تجربة التصفح لديهم، ولهذا قامت الشركة بإضافة بعض التحديثات على الميزة، والتي تشمل:

إضافة خيار لإيقاف علامات التبويب مؤقتًا بعد خمس دقائق من عدم النشاط.

سياسات المجموعة لإدارة علامات التبويب النائمة بشكل أفضل وهي متاحة لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات.

معالجة بصرية محسّنة لإظهار علامات التبويب النائمة في متصفح إيدج بوضوح دون تشتيت الانتباه عن المهمة التي تقوم بها.

لذلك ستساعدك ميزة (علامات التبويب النائمة) Sleeping Tabs في تحسين أداء متصفح إيدج من خلال إتاحة الموارد لعلامات التبويب التي تستخدمها حقًا.

ولكن في الوقت نفسه حذرت الشركة المستخدمين من أن وضع بعض علامات التبويب في وضع السكون في متصفح إيدج قد يؤثر سلبًا على المواقع النشيطة، وعلى هذا النحو، وعدت الشركة بأنها ستنبه المستخدمين بشأن علامات التبويب التي يجب أن تظل نشيطة.

بالإضافة إلى ذلك سيدعم الإصدار رقم 88 من المتصفح ميزة (علامات التبويب العمودية)، التي تساعد المستخدمين على إدارة علامات التبويب المتعددة، ويقدم لك تنبيهات أمنية في حال تم العثور على كلمة مرور المستخدم في تسريب عبر الإنترنت، كما سيسهل على المستخدمين إدارة أذونات الموقع، وحذف ملفات تعريف الارتباط من الجهات الخارجية.





