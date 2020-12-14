عاجل .. توقف خدمات جوجل في عدة بلدان

تعاني العديد من خدمات شركة جوجل من التوقف في عدة بلدان حول العالم، فيما يبدو أن موقع Google.com نفسه لا يزال يعمل.

وتشمل الخدمات المتوقفة جيميل ويوتيوب ومحرر المستندات، وذلك وفقًا للتقارير الواردة حتى الآن من أوروبا واليابان والولايات المتحدة والهند.

وتظهر مؤشرات منصة مراقبة التوقف عن العمل ارتفاعات كبيرة في تقارير توقف الخدمات بدءًا من الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت المملكة المتحدة.

وتظهر خدمة البريد الإلكتروني جيميل رسالة توضح وجود خطأ مؤقت، وتقول الخدمة: عذرًا، لكن حسابك غير متاح مؤقتًا، ونأسف للإزعاج ونقترح المحاولة مرة أخرى في غضون بضع دقائق.

كما تعطل موقع يوتيوب، وفشل تحميل موقع الفيديو، ويرى المستخدمون رسالة تقول: عفوًا، حدث خطأ ما.

وتعرضت شركة جوجل لانقطاع كبير في شهر أغسطس، مما أدى أيضًا إلى توقف مجموعة خدماتها عبر الإنترنت ويوتيوب، كما تعرضت منتجاتها لانقطاع في الشهر الماضي.

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