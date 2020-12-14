كيفية تفعيل وضع التصفح الخفي في تطبيقات أندرويد الشهيرة

يتيح لك (وضع التصفح الخفي) Incognito Mode عند تصفح مواقع الويب عدم حفظ سجل التصفح في جهازك وفي حساب جوجل الخاص بك ويشمل ذلك: عمليات البحث التي تقوم بها، والمواقع التي زرتها، وملفات تعريف الارتباط. وفي الوقت نفسه يمكنك أيضًا استخدام الميزة نفسها في العديد من تطبيقات أندرويد التي تستخدمها يوميًا في هاتفك، مما يتيح لك حماية خصوصيتك.

1- تطبيق خرائط جوجل:

يمكنك تفعيل وضع التصفح الخفي في تطبيق (خرائط جوجل) Google Maps عندما لا تريد أن يحفظ نشاطك – مثل سجل الأماكن التي بحثت عنها أو تنقلت إليها – في حسابك في جوجل. ولتفعيله يمكنك اتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (خرائط جوجل) في هاتفك.

اضغط على صورة ملفك الشخصي في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.

اضغط على خيار (تشغيل وضع التصفح الخفي) Turn on Incognito mode في القائمة التي تظهر لك.

2- تطبيق يوتيوب:

تعتبر تجربة استخدام تطبيق يوتيوب في وضع التصفح الخفي مماثلة لتجربة استخدامه بدون تسجيل الدخول إلى حسابك. حيث لن يؤثر أي شيء تقوم به في نشاط حسابك، مثل: اشتراكاتك أو سجل المشاهدة، كما لن تظهر لك توصيات المحتوى التي يقدمها يوتيوب ولتفعيل الميزة، اتبع الخطوات التالية:

اضغط على صورة ملفك الشخصي في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.

في القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار (تشغيل وضع التصفح الخفي) Turn on Incognito mode.

ملاحظة: سيتوقف الوضع تلقائيًا إذا كنت غير نشيطًا في التطبيق لمدة 90 دقيقة، وستتم إعادتك إلى الحساب الأخير الذي استخدمته. وستظهر رسالة في المرة التالية التي تفتح فيها التطبيق لإعلامك بإيقاف الوضع.



3- تطبيق لوحة المفاتيح Swift Key:

يتيح لك تطبيق لوحة المفاتيح (Swift Key) من مايكروسوفت تفعيل (وضع التصفح الخفي) الذي يعمل عبر جميع تطبيقات المراسلة في هاتفك أو جهازك اللوحي، حيث يمنع التطبيق من تسجيل أي كلمات عندما تريد كتابة شيء ما بشكل خاص، لتفعيل الميزة، اتبع الخطوات التالية:

ابدأ في إنشاء رسالة في أحد التطبيقات.

اضغط على حقل إدخال النص.

اضغط على أيقونة النقاط الثلاثة في الجهة اليمنى من شريط الأدوات.

من الخيارات التي تظهر لك، اضغط على خيار (التصفح الخفي) Incognito.

4- تطبيق سبوتيفاي:

يتيح لك تطبيق (سبوتيفاي) Spotify الاستماع إلى الأغاني بشكل شخصي، حيث يمكنك تفعيل خيار (جلسة خاصة) Private session الذي لا يكتفي فقط بإخفاء ما تستمع إليه، ولكنه يمنع التطبيق أيضًا من التوصية بالأغاني ذات الصلة، لتفعيل الميزة، اتبع الخطوات التالية:

في الشاشة الرئيسية للتطبيق، اضغط على رمز الترس في أعلى الجهة اليمني.

مرر للأسفل حتى تصل إلى قسم (اجتماعي) Social، ثم قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار (جلسة خاصة) Private session إلى وضع التشغيل.

الآن يمكنك الاستماع إلى الأغاني بشكل مجهول لمدة 6 ساعات أو حتى تقوم بإيقاف تشغيل الميزة مرة أخرى، كما يمكنك أيضًا جعل قائمة تشغيل معينة في التطبيق (خاصة) Private بحيث لا يمكن لأي شخص آخر رؤيتها، للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

افتح قائمة التشغيل.

اضغط على زر القائمة – النقاط الثلاثة- في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.

اضغط على خيار (أجعله سريًا) Make Secret.

5- تطبيق لوحة المفاتيح Gboard:

لا يعد خيار (وضع التصفح الخفي) في تطبيق لوحة المفاتيح (Gboard) من جوجل متعدد الاستخدامات كما هو الحال في (SwiftKey)، حيث إنه لا يعمل إلا عند تفعيل وضع التصفح الخفي في متصفح كروم، وسيتغير لون لوحة المفاتيح إلى الأسود تلقائيًا عند الانتقال إلى هذا الوضع ولن يُحفظ أي شيء تكتبه.





