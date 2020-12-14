أبرز المشاكل في تحديث iOS 14.2 وكيفية التغلب عليها

أطلقت شركة آبل تحديث (iOS 14.2) في نهاية الشهر الماضي لإصلاح بعض المشكلات التي يعاني منها مستخدمو هواتف آيفون بعد تثبيت نظام iOS 14، حيث ساعد هذا التحديث في التغلب على مشكلات الواي فاي والبلوتوث، ومعالجة مشكلة جودة الصوت في السماعات التي تستخدم مع الهاتف، وكذلك مشكلات شاشة القفل التي أصبحت لا تستجيب في هاتف (iPhone 12 mini) الجديد.

ولكن سرعان ما اشتكى العديد من مستخدمي هواتف آيفون على مدار الأيام القليلة الماضية من مشكلات أخرى ظهرت بعد تثبيت التحديث، منها: نفاد شحن البطارية بسرعة كبيرة، واستغراق وقت في الشحن أطول من المعتاد، ومشكلة في إشعارات الرسائل النصية، وفقدان الرسائل النصية في الدردشات الجماعية، وهي مشكلات لم تقم آبل بإصلاحها حتى الآن.

سنستعرض اليوم أبرز المشاكل في تحديث iOS 14.2 وكيف يمكنك التغلب على كل منها:

1- مشكلة في إشعارات الرسائل النصية:

اشتكى بعض المستخدمين لهواتف iPhone 12 من أن إشعارات الرسائل النصية لا تعمل بشكل صحيح، حيث لا تظهر أي إشعارات عند ورود الرسائل النصية القصيرة SMS ورسائل iMessages، كما لا تظهر الشارة الحمراء المعتادة للإشارة إلى أن هناك رسالة جديدة في انتظار قراءتها، كما يعاني بعض المستخدمين من فقدان الرسائل النصية في الدردشات الجماعية.

إذا كنت تصادف أي مشكلة في إشعارات الرسائل النصية في هاتف آيفون حاليًا؛ فلا تقلق فأنت لست وحدك. ولكن في الوقت الحالي؛ ليس هناك حل رسمي لهذه المشكلة، ولا توجد حلول بديلة أيضًا. لذلك سيتعين عليك فتح تطبيق الرسائل، وتطبيق iMessages كل فترة للتحقق من كون لديك رسائل جديدة أم لا.

يمكنك أيضًا الانتظار لحين إطلاق التحديث القادم من نظام التشغيل، حيث من المتوقع أن تصدر آبل حلًا لهذه المشكلة في تحديث iOS 14.3 القادم.

2- مشكلة نفاد شحن البطارية بسرعة:

اشتكى العديد من مستخدمي هواتف آيفون من نفاد شحن بطارية هواتفهم بشكل أسرع من المعتاد بعد تثبيت نظام iOS 14، وقد بررت آبل أن هذا الأمر متوقع بعد كل تحديث جديد كبير للنظام، حيث يرجع ذلك إلى عدة أسباب، منها: تنفيذ الهاتف للكثير من المهام في الخلفية لبعض الوقت بعد تثبيت نظام تشغيل جديد، وتحديث التطبيقات والألعاب، وكذلك قد تتسبب بعض الميزات والإضافات الجديدة في النظام في استنزاف البطارية بسرعة، خاصةً إذا كان الهاتف قديمًا.

ولكن استمرت هذه المشكلة حتى في تحديث iOS 14.2، حيث ظهرت شكاوى على نطاق واسع من المستخدمين في منتديات (Apple Developer)، وموقع (ريديت) Reddit حول أن تحديث iOS 14.2 يتسبب في استنزاف شحن البطارية بسرعة، وأن الشحن يستغرق وقتًا أطول من المعتاد.

ومن الواضح أن هذه المشكلة متعلقة بالنظام، لأن العديد من المستخدمين لاحظوا أن مستوى طاقة البطارية يبقى عند مستوى عالٍ لبعض الوقت قبل الانخفاض السريع، بالإضافة إلى أن مستوى الطاقة يصل إلى نسبة أعلى مفاجئة بعد إعادة تشغيل الهاتف.

لا يوجد حل رسمي من آبل حتى الآن لهذه المشكلة، وبينما نأمل أن تطلق آبل تصحيحًا له قريبًا، هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها في هذه الأثناء:

تحقق من صحة البطارية:

انتقل إلى الإعدادات في هاتف آيفون.

اضغط على خيار (البطارية) Battery.

اضغط على خيار (صحة البطارية) Battery Health، ثم تحقق من الرسالة الموجودة أسفل قسم (أقصى قدرة للأداء وقت الذروة) Peak Performance Capability، إذا كانت تقول: “تدعم بطاريتك حاليًا الأداء الطبيعي وقت الذروة”، فهذا يعني أن البطارية في حالة جيدة جدًا.

إذا كانت بطارية الهاتف بحالة جديدة، وكنت ترغب في إطالة عمر البطارية بشكل عام، فهناك الكثير من الأشياء التي توصي آبل بالقيام بها، ومنها:



إيقاف تشغيل ميزة السطوع التلقائي:

تؤثر ميزة السطوع التلقائي في هواتف آيفون في طاقة البطارية بشكل كبير جدًا؛ لأنه عند تفعيلها يقوم نظام iOS تلقائيًا بضبط سطوع الشاشة بناءً على مقدار الضوء المحيط الذي يكتشفه المستشعر. لذلك يمكنك إيقاف تشغيل ميزة السطوع التلقائي، وتعيين مستوى السطوع الذي يناسبك يدويًا.



انتقل إلى (الإعدادات).

اضغط على خيار (إمكانية الوصول) Accessibility.

اضغط على خيار (الشاشة وحجم النص) Display & Text Size.

مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار (السطوع التلقائي) Auto-Brightness؛ ثم اضغط على زر التبديل الموجود بجواره لإيقاف تشغيله.

إيقاف تحديث التطبيقات في الخلفية:

انتقل إلى الإعدادات.

اضغط على خيار (عام) General.

اضغط على خيار (تحديث التطبيق في الخلفية) Background App Refresh، ستظهر لك قائمة بالتطبيقات في هاتفك، اضغط على زر التبديل المجاور لكل تطبيق لإيقاف تحديثه في الخلفية.

أو يمكنك الضغط على زر التبديل الموجود بجوار خيار (تحديث التطبيق في الخلفية) Background App Refresh، لإيقاف تحديث جميع التطبيقات.

إيقاف تشغيل خدمات الموقع داخل التطبيقات:

انتقل إلى (الإعدادات).

اضغط على خيار (الخصوصية) Privacy.

اضغط على خيار (خدمات الموقع) Location Services، ستظهر لك قائمة التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى بيانات الموقع، اضغط على كل تطبيق لإيقاف وصوله.

أو يمكنك الضغط على زر التبديل الموجود بجوار خيار (خدمات الموقع) Location Services، لإيقاف وصول جميع التطبيقات.

تفعيل وضع الطاقة المنخفضة:

انتقل إلى (الإعدادات).

اضغط على خيار (البطارية).

فعّل (وضع الطاقة المنخفضة) بالضغط على زر التبديل المجاور له.

إذا كنت تستخدم هاتف آيفون 12 وتعاني من مشكلات في الشحن اللاسلكي، فحاول إعادة تشغيل هاتفك، وإذا لم تُحل المشكلة، فيمكنك الاعتماد على الشحن السلكي حاليًا، والانتظار حتى تطلق آبل حلًا للمشكلة.

حيث تقول آبل: “إنها تعمل على إصلاح مشكلات الشحن اللاسلكي في هواتف iPhone 12”. ولكن من غير الواضح متى ستطرح هذا الإصلاح.

إذا كانت مشاكلك خطيرة في تحديث iOS 14.2، فيمكنك تنزيل الإصدار التجريبي من تحديث (iOS 14.3) في هاتفك، وهو متاح مجانًا عبر برنامج Apple Beta Software.





