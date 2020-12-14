آبل قد تطلق حاسوب آيباد بقياس 10.5 بوصات مطلع 2021‏

أفاد تسريب جديد بأن شركة آبل تعتزم إطلاق نسخة جديدة محدثة من حاسوبها اللوحي آيباد بقياس 10.5 بوصات لتكون من الفئة المنخفضة المواصفات.

وبعد أن أطلقت شركة آبل في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي حاسوبها المنخفض المواصفات آيباد بقياس 10.2 بوصات، ورد في التسريب أن الحاسوب الجديد سيقدم شاشة بقياس 10.5 بوصات مع معالج A13 Bionic، وسيُطلق مطلع عام 2021.

وذكر حساب التسريبات Tron على موقع تويتر أن الجيل التاسع من حواسيب آيباد مع هيكل أخف وأنحف، ومع ذلك فإن التصميم بالمجمل لن يتغير كثيرًا. ويُشاع أن آبل تعتزم إعادة استخدام عامل الشكل لحاسوب (آيباد أير) iPad Air الذي أُطلق في عام 2019، والذي يمتاز بأنه أخف وأنحف من حاسوب آيباد اللوحي المنخفض المواصفات الحالي، والذي يقدم أيضًا شاشة بقياس 10.5 بوصات.

10.5" iPad

with A13 chip coming early 2021 – 10.5" Retina display

– A13 Bionic chip

– 4GB RAM

– thinner, lighter design

– Home button w/ Touch ID

– Starting at $299 — Tron (@cozyplanes) December 13, 2020

وذكر الحساب أيضًا أن سيقدم ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، وسيأتي مع زر رئيسي مع حساس البصمة Touch ID، وسيبدأ سعره من 299 دولارًا أمريكيًا.

وتذكر الشائعات أن الحاسوب سيقدم ذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 64 جيجابايت.

وفي خبر آخر يتعلق بشركة، قالت صحيفة إيكونوميك تايمز: إن الشركةتحقق في كون الشركة التايوانية المتعاقدة معها Wistron قد انتهكت قواعد آبل للموردين في المنشأة الخاصة بتصنيع أجهزة آيفون بالقرب من مدينة بنغالور جنوب الهند.

كما أن الشركة تَمضي قدمًا في تطوير مشروع السيارات المستقلة، حيث تعمل مع TSMC على تطوير الرقاقات الذاتية القيادة، وذلك وفقًا لتقرير جديد من Digitimes.

وأفادت وكالة بلومبرج الإخبارية قبل أيام بأن مسؤولًا كبيرًا في شركة آبل أخبر موظفيها يوم الخميس بأنها بدأت ببناء مودم للاتصال الخلوي خاص بها للأجهزة المستقبلية، وذلك في خطوة من شأنها أن تُمكِّن الشركة من الاستغناء عن مكونات شركة كوالكوم.





