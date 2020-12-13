يعتبر غسل أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا لمدة دقيقتين على الأقل من أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها للحفاظ على صحة أسنانك ولثتك، حيث يساعد تنظيف الأسنان بانتظام في القضاء على البكتيريا التي تسبب ظهور طبقة (البلاك) plaque، وهي طبقة تظهر نتيجة تراكم كثيف للبكتيريا الضارة التي تتشكل على الأسنان وتحت اللثة، وقد تؤدي إلى ظهور الكثير من المشاكل منها: تسوس الأسنان وأمراض اللثة.

وقد تم ربط أمراض اللثة الحادة بأمراض مزمنة، مثل: مرض السكري ومشاكل القلب. ومع ذلك؛ لا ينظف معظم الناس أسنانهم بالفرشاة لفترة كافية، بمتوسط ​​45 ثانية في الجلسة، ويضغط الكثيرون بشدة أثناء التنظيف، مما قد يؤدي إلى تلف اللثة وتأثر الأسنان بمرور الوقت.

لذلك ظهرت فرش الأسنان الكهربائية لتساعد في تنظيف الأسنان لفترة كافية وبشكل صحيح، حيث تأتي العديد من الطرز مزودة بمؤقت، وبعضها يشتمل أيضًا على ميزات مثل: مستشعرات الضغط لمنعك من التنظيف بقوة شديدة.



كما هناك بعض الأبحاث التي تشير إلى أن فرش الأسنان الكهربائية قد تكون أفضل قليلاً في إزالة طبقة البلاك، وتقليل التهاب اللثة، وأمراض اللثة المبكرة.

إليك 5 من أفضل فرش الأسنان الكهربائية التي يمكنك شراؤها:

1- فرشاة Philips Sonicare DiamondClean HX9903/01:

تُعتبر فرشاة (Sonicare DiamondClean HX9903/01) من شركة (فيليبس) واحدة من أفضل فرش الأسنان الكهربائية المتاحة في السوق، حيث تتميز بسهولة الاستخدام نظرًا إلى خفة وزنها، وراحة المقبض وسهولة إزالة رؤوس الفرشاة.

تدعم هذه الفرشاة 4 أوضاع للعناية بالأسنان، وهي: التنظيف اليومي، والعناية باللثة، والتبييض، والتنظيف العميق، حيث تزيل ما يصل إلى 10 أضعاف كمية البلاك وتُحسن صحة اللثة حتى 7 مرات في أسبوعين فقط مقارنة بفرشاة الأسنان اليدوية.

تقترن هذه الفرشاة مع 3 أنواع مختلفة من الرؤوس تلقائيًا بفضل مستشعرات الرؤوس الذكية التي توفر ردود فعل لحظية، وتعمل ببطارية تدوم لمدة أسبوعين من الاستخدام المنتظم بشحنة واحدة، وتأتي مع شاحن على شكل كأس زجاجي يمكنك وضعه في الحمام بطريقة أنيقة، وشحنها في أي وقت بسهولة.

كما تأتي مع حقيبة للسفر تتيح لك تخزين الفرشاة بطريقة صحية أثناء التنقل، وشحنها بسهولة، ما عليك سوى توصيل الحقيبة بأي شاحن micro-USB لتبقى الفرشاة جاهزة للاستخدام على الدوام.

بالإضافة إلى ذلك تأتي تطبيق (Philips Sonicare) تتصل به عبر البلوتوث لمعرفة متى تحقق تنظيفًا شاملاً لأسنانك، كما يدربك التطبيق على استخدام الفرشاة بطريقة أفضل وأكثر وعيًا

السعر: تتوفر هذه الفرشاة في متجر أمازون بسعر 856 ريالًا سعوديًا.

2- فرشاة Oral-B Genius 9000:

تدعم فرشاة (Oral-B Genius 9000) مجموعة من الميزات الذكية إلى جانب مجموعة متنوعة من الأوضاع لتنظيف الأسنان بشكل أفضل، ومن أهم الميزات التي تدعمها تقنية حماية اللثة من Oral-B.

تدعم هذه الفرشاة 7 أوضاع للعناية بالأسنان، وهي: التنظيف اليومي، والعناية باللثة، والحساسية، والتبييض والتنظيف العميق، وتنظيف اللسان، و تتوافق مع أنواع مختلفة من رؤوس Oral-B البديلة بحيث يمكنك تخصيص الفرشاة حسب احتياجاتك.

كما تتصل هذه الفرشاة بتطبيق (Oral-B) عبر البلوتوث، حيث يستخدم التطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل عادات تنظيف أسنانك، وتستخدم هذه البيانات لتوليد روتين لحماية اللثة بالفرشاة لمدة ثمانية أسابيع. كما تُستخدم للمساعدة في تحسين التنظيف المنتظم بالفرشاة، بحيث تغطي كل منطقة.

تعمل ببطارية تدوم حتى 12 يوم بشحنة واحدة، كما تأتي مع حقيبة سفر تدعم الشحن عبر USB.

السعر: تتوفر هذه الفرشاة في متجر أمازون بسعر 849 ريالًا سعوديًا.

3- فرشاة Philips Sonicare ProtectiveClean HX6462/08:

تتيح لك هذه الفرشاة تنظيف أسنانك بشكل أفضل مع حماية اللثة وذلك بفضل تضمنها مستشعر للضغط ينبض برفق لتنبيهك عندما تنظف أسنانك بشدة، كما تدعم مؤقتان لمساعدتك على تنظيف أسنانك بدقة لمدة دقيقتين، حيث يعلمك المؤقت الأول عند انقضاء الوقت المناسب لتنظيف كل قسم من فمك، بينما ينبّهك الثاني عند بلوغ وقت الدقيقتين الذي يوصى به لتنظيف الأسنان.

كما تنبهك عندما يجب استبدال رأس الفرشاة، حيث تعتمد على تقنية (BrushSync) التي تقدمها فيليبس، لتعقب المدة التي استخدمت فيها رأس الفرشاة الحالي، والقوة التي كنت تنظف أسنانك بها. وتنبهك عندما يحين وقت استبدال الرأس من خلال إضاءة مصباح LED متوفر على مقبض الفرشاة، وكذلك إصدار إشارة صوتية قصيرة، وبهذه الطريقة، تضمن أن رأس الفرشاة يعمل بطريقة جيدة.

تدعم هذه الفرشاة 3 أوضاع للعناية بالأسنان، وهي: التنظيف اليومي، والتبيض، والعناية باللثة، كما تعمل ببطارية تستمر لمدة أسبوعين بشحنة واحدة.

السعر: تتوفر هذه الفرشاة في متجر أمازون بسعر 449 ريالًا سعوديًا.

4- فرشاة Oral-B Pro 2500:

إذا كنت تبحث عن فرشاة أسنان كهربائية بسعر معقول، فيمكنك شراء فرشاة (Oral-B Pro 2500) حيث تقدم لك كل ما تحتاجه لتنظيف أسنانك بسعر مناسب.

تقدم هذه الفرشاة وضعين للعناية بالأسنان، الأول: للتنظيف، والثاني: العناية باللثة، وتحتوي المقبض على مؤقت يساعدك على تنظيف أسنانك لمدة دقيقتين، حيث ينبهك عن طريق الاهتزاز كل 30 ثانية لتغيير المنطقة التي تقوم بتنظيفها.

كما تدعم هذه الفرشاة مستشعرًا للضغط ينبهك لتقلل من سرعة الفرشاة إذا كنت تنظف أسنانك بشدة لحماية اللثة، بالإضافة إلى ذلك تتوافق مع 10 أنواع مختلفة من رؤوس فرش Oral-B البديلة بحيث يمكنك تخصيص الفرشاة حسب احتياجاتك.

السعر: تتوفر هذه الفرشاة في متجر أمازون بسعر 312 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

5- فرشاة Oral-B Pro 1000 Power:

تقدم فرشاة (Oral-B Pro 1000 Power) وضع واحد للتنظيف اليومي، بالإضافة إلى مؤقت في المقبض لمساعدتك على تنظيف أسنانك لمدة دقيقتين، كما تتضمن مستشعرًا للضغط يضيء إذا قمت بتنظيف أسنانك بقوة لحماية اللثة.



بالإضافة إلى ذلك تتوافق مع 8 أنواع مختلفة من رؤوس Oral-B البديلة بحيث يمكنك تخصيص الفرشاة حسب احتياجاتك. وتعمل ببطارية تدوم حتى 10 أيام بشحنة واحدة.

السعر: تتوفر هذه الفرشاة في متجر أمازون بسعر 427 ريالًا سعوديًا، بالإضافة إلى الشحن المجاني.





