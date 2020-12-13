تطبيق رسائل جوجل يضيف ميزة رائعة للمنافسة مع iMessage.. إليك التفاصيل

كثفت جوجل في الفترة الأخيرة من جهودها في تطوير تطبيق الرسائل الخاص بها (Messages)، حيث تقوم بانتظام بإطلاق ميزات جديدة لجذب المستخدمين لجعله تطبيق الرسائل الافتراضي في أجهزتهم، مثل: ميزة (جدولة الرسائل النصية) Schedule Messages ولم تكتفي بذلك فقط، فقد بدأت الشركة في اختبار ميزة طال انتظارها وهي: (تشفير الرسائل الفردية) في التطبيق رغبة منها في منافسة التطبيقات الأخرى، مثل: تطبيق (iMessage) من آبل.

ما هي التفاصيل؟

بدأت جوجل الآن في إطلاق إصدار تجريبي من تطبيق (Messages) يقوم بتشفير الرسائل فقط أثناء إرسال الرسائل الفردية، عبر تفعيل ميزة (التشفير من طرف إلى طرف) للمحادثات بين طرفين، وستُشغل هذه الميزة بشكل افتراضي مع عدم وجود خيار لتعطيلها، كما ستُفعل في الدردشات السابقة تلقائيًا، ولكي تعمل هذه الميزة، يجب أن يقوم كلا الطرفين بتثبيت الإصدار التجريبي من تطبيق (رسائل جوجل) Google Messages في هواتفهم.

وستعرف أن الميزة الجديدة تعمل في التطبيق عندما تظهر أيقونة قفل في رمز الإرسال الموجود عند إنشاء رسالة جديدة.



وإذا لم يظهر رمز القفل عند إرسال الرسائل، فتأكّد أنت والشخص الآخر الذي تتواصل معه من استخدام أحدث إصدار من تطبيق (Messages)، وتفعيل ميزات الدردشة داخل التطبيق.



كيفية عمل ميزة تشفير الرسائل الفردية:

عند استخدام تطبيق (Messages) لإرسال رسائل خاضعة للتشفير التام بين الطرفين، تُشفر محتوى المحادثات بالكامل، من ضمنها: النصوص وأي ملفات أو وسائط، أثناء انتقال البيانات بين الأجهزة، وتتحوَّل البيانات خلال عملية التشفير إلى نص مشفَّر، ولا يمكن فك ترميز النص غير القابل للقراءة إلّا باستخدام مفتاح سري يُنشئ في هاتفك والهاتف الذي تراسله فقط، ولا يتم مشاركته مع جوجل.

تطبيق رسائل جوجل آخر المنضمين إلى سوق تطبيقات الرسائل المشفرة:

من المقرر أن تكون هذه الميزة متاحة لجميع المستخدمين في أوائل عام 2021 القادم، والآن بعد أن انضمت جوجل أخيرًا إلى سوق تطبيقات الرسائل المشفرة، فهذا من شأنه أن يمنح المستهلكين خيارًا آخر يمكنهم استخدامه في هواتف أندرويد ويوفر ميزة التشفير نفسها التي تقدمها تطبيقات أخرى مثل: واتساب ومسنجر من فيسبوك و iMessage من آبل.





