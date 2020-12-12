مايكروسوفت تطلق منصة لإدارة لقاحات كورونا

طورت شركة مايكروسوفت منصة لإدارة لقاحات كورونا من خلال خدمات مايكروسوفت الاستشارية MCS، التي تساعد المؤسسات على تبني الحلول التقنية عبر الإستراتيجية الرقمية ورؤى البيانات والمبيعات.

وبينما يستعد العالم لإدارة لقاحات كورونا التي طورتها شركات، مثل: Pfizer و Moderna، للجمهور، فإن التحدي الكبير التالي الذي ينتظرنا هو التوزيع الآمن والعادل لهذه اللقاحات.

ولتحقيق هذه الغاية، أقامت مايكروسوفت شراكات مختلفة مع المنظمات من القطاعين العام والخاص لضمان التسليم الموثوق للقاحات في جميع أنحاء العالم.

وتشمل عروض مايكروسوسفت حلولًا لإدارة اللقاحات التي تهتم بتسجيل المرضى، والجدولة المرحلية للتطعيمات، ولوحات المعلومات الخاصة بتحليل البيانات والتنبؤ بها.

ويستخدم بعض شركاء مايكروسوفت البنية التحتية السحابية للشركة للتكامل مباشرة مع سجلات الرعاية الصحية الحالية وقدرات الذكاء الاصطناعي لتقديم التحليلات التنبؤية، ويتضمن الحل الكامل أيضًا Microsoft Teams للاتصال الآمن.

ودخلت مايكروسوفت في شراكة مع Accenture و Avanade لتلبية الاحتياجات العالمية لتوزيع اللقاحات، وتقدم هذه الشركات معًا حلولًا لإدارة اللقاحات وتوزيعها لسلطات الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم.

صرحت مايكروسوفت بأنها تعمل مع شركائها لضمان تكامل حلولها الجديدة مع أنظمة التسجيل الحالية حيثما أمكن ذلك للحفاظ على التكاليف المنخفضة ولضمان تسليم لقاحات كورونا بشكل آمن وفي الوقت المناسب للناس في جميع أنحاء العالم.

وفي تدوينة حول المنصة الجديدة الموجهة نحو العملاء من الحكومات ومنظمات الرعاية الصحية، أكد المسؤولون على الدور الذي يمكن أن تلعبه التكنولوجيا في ضمان التوزيع الآمن والعادل للقاح كورونا.

وتعمل مايكروسوفت وشركاؤها بنشاط مع العملاء بشأن الحلول الخاصة بإدارة اللقاحات التي يمكنها التعامل مع تسجيل مقدمي الخدمات والمرضى وجدولة التطعيمات على مراحل وإعداد التقارير والتحليلات والتنبؤ.

وطورت MCS حل التسجيل وإدارة التطعيم المسمى VRAS، وكما يوحي اسم النظام، فإنه يتولى التقييم والتسجيل والجدولة الزمنية لتوزيع اللقاح.

ويمكنه تتبع تقدم عملية التطعيم والإبلاغ عنها من خلال التبادل الآمن للبيانات باستخدام معايير، مثل: HL7 وموارد التشغيل البيني السريع للرعاية الصحية FHIR وواجهات برمجة التطبيقات الأخرى.

ويشير HL7 أو المستوى الصحي السابع إلى مجموعة من المعايير الدولية لنقل البيانات السريرية والإدارية بين تطبيقات البرامج المستخدمة من مختلف مقدمي الرعاية الصحية.

ويمكن لمقدمي الخدمات الصحية والصيدليات مراقبة الفعالية للدفعات المحددة من اللقاح والإبلاغ عنها باستخدام الأداة.





