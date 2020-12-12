تويتر تستحوذ على تطبيق مشاركة الشاشة Squad

أعلنت منصة تويتر عن استحواذها على التطبيق الاجتماعي لمشاركة الشاشة Squad، بحيث يسمح التطبيق للمستخدمين بمشاركة شاشاتهم عبر الهاتف المحمول أو سطح المكتب والدردشة المرئية في الوقت نفسه.

وينضم فريق التطبيق الاجتماعي إلى صفوف تويتر، ومن ضمنهم الرئيسة التنفيذية (استير كروفورد) Esther Crawford والمسؤول التقني (إيثان سوتين) Ethan Sutin، ضمن أقسام التصميم والهندسة والمنتجات.

وتشير كروفورد على وجه التحديد إلى أنها ستقود منتجًا في ممجال المحادثات.

وقال (إيليا براون) Ilya Brown، نائب رئيس المنتج في تويتر ، في تغريدة: إن Squad يساعد تويتر في تقديم طرق جديدة للأشخاص للتفاعل والتعبير عن أنفسهم والانضمام إلى المحادثة العامة.

ويضيف براون: لدى فريق Squad فهم عميق لكيفية مشاركة الأشخاص في المحادثات الصوتية والمرئية التفاعلية، ويقومون بتسريع عمل تويتر لجلب الأدوات الجديدة والمبتكرة للأشخاص من أجل بدء المحادثات والانضمام إليها.

وتستكشف تويتر طرقًا تتيح للأشخاص التواصل بما يتجاوز التغريدات القياسية، ويتضح ذلك من خلال الإطلاق العالمي لميزة Fleets والإعلان عن الميزة القادمة إلى الخدمة المسماة (المساحات الصوتية) Audio Spaces.

وليس من الصعب تخيل احتمال أن تبني تويتر مساحات افتراضية للتجمع، مثل Squad، ضمن منصتها.

ويأتي استحواذ تويتر على Squad أيضًا في أعقاب المعلومات القائلة: إن الشركة قد تغلق خدمة البث المباشر Periscope، التي تعثرت إلى حد كبير على مر السنين.

وربما تخطط تويتر للابتعاد عن السماح للأشخاص بالبث المباشر على نطاق واسع لمقاطع الفيديو وجعلهم يبثون بدلاً من ذلك إلى المجتمعات الأصغر.

ويجري اليوم 12 ديسمبر إغلاق تطبيق Squad، وذلك وفقًا لرسالة عبر الموقع الإلكتروني للتطبق الاجتماعي، وتم إخطار الأشخاص الذين يستخدمون التطبيق حاليًا بالتغيير، بحسب المتحدث باسم تويتر.

ولم تكن تويتر حريصة على استمرار عمل التطبيقات المنفصلة خارج تطبيقها الأساسي، حيث جرى إغلاق Vine، مما أزعج المستخدمين الذين من المحتمل أن يكونوا قد احتشدوا لاحقًا خلف تيك توك، مما شكل واحدة من الفرص الضائعة الكبرى لشركات التواصل الاجتماعي الأمريكية.

ولدى Squad شراكة وثيقة مع Snap، وكان من المتبنين الأوائل للعديد من أدوات Snap Kit للمطورين، كما كان من الممكن أن يؤدي بناء الجزء الأكبر من التطبيق باستخدام أدوات Snap للمطورين إلى جعل نقل التقنية إلى تويتر مهمة معقدة.





