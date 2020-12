أصبح بإمكانك تشغيل لعبة Familiars.io داخل تويتر

أصبح بإمكانك الآن تشغيل لعبة Familiars.io البسيطة لاصطياد الوحوش – التي تم إطلاقها عبر الإنترنت في العام الماضي – داخل منصة تويتر.

ووفقًا للمطور (نايجل نيلسون) Nigel Nelson، فإنه جلب اللعبة المستندة إلى المتصفح بأكلمها إلى تويتر من خلال فيديو مضمن.

ويعني هذا أنه يمكنك تشغيلها مباشرة من خلال واجهة الويب الخاصة بمنصة تويتر أو تطبيق الجوال.

وتم تصميم اللعبة حول الاستكشاف والقتال على غرار لعبة البوكيمون Pokémon، ويمكنك التجول للقبض على الأعداء من أجل توسيع فريقك من أفراد عائلتك، ثم استخدامهم لمحاربة اللاعبين الآخرين.

ومن المفترض أن تحتوي اللعبة على لاعب ضد لاعب بالإضافة إلى المعارك البسيطة ضد المخلوقات البرية.

ولن يكون إصدار اللعبة موجودًا لفترة طويلة من الوقت عبر تويتر، حيث تستخدم Familiars.io بطاقات المشغل التي تقدمها تويتر للوسائط الخطية.

وتحظى مقاطع الفيديو والصوت بمكانة خاصة عبر منصة تويتر بفضل بطاقة المشغل.

ويمكنك تقديم الوسائط الغنية إلى المستخدمين في جميع أنحاء العالم من خلال تنفيذ بعض علامات HTML الوصفية عبر موقعك الإلكتروني واتباع سياسة مطوري تويتر.

وتوصي تويتر المستخدمين بعدم التحايل على الاستخدام المقصود للبطاقة من خلال التجارب التفاعلية، حيث عطلت في عام 2015 إمكانية تضمين ألعاب MS-DOS الكلاسيكية في التغريدات.

وشاهد نيلسون نحو 3000 تسجيل دخول و 250 لاعبًا عبر الإنترنت في وقت واحد، مقارنة بقاعدة مستخدمين قياسية تتكون من شخص أو شخصين.

ويقول: لدي بعض الأفكار لأشياء ممتعة لإضافتها، لكنني أعتقد أنني قد أحتاج إلى التوقف قليلًا لمعرفة كيفية جعل الخادم يستوعب قاعدة اللاعبين المتزايدة.

ويتسبب اللاعبون المتعددون بحدوث خطأ مستمر في اللعبة، ويوضح المبرمج أنه يواصل الاضطرار إلى إعادة تشغيل الخادم، الذي لم يعتاد على مشاركة المئات من اللاعبين في وقت واحد.

وتمثل لعبة Familiars.io هواية وعمل قيد التطوير، وقام بعض المستخدمين بالتغريد حول الأخطاء، خاصةً عبر متصفح فايرفوكس، وإذا تم إزالة اللعبة من تويتر، فسيظل عالمها الافتراضي متاحًا عبر الويب.

just smuggled my ENTIRE GAME into this “video” embed tweet, enjoy https://t.co/tYhXidt2Ur

— 𝕃𝕆𝔸𝕄 ʟ5 💧🌱 (@ClayLoam) December 11, 2020