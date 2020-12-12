آيفون يعاني من مشكلة في الإشعارات النصية

يعاني مستخدمو هواتف iPhone 12 من آبل من مشكلة في الإشعارات النصية عند ورود الرسائل النصية القصيرة SMS ورسائل iMessages.

وهناك شكاوى من العديد من مالكي iPhone 12 الجدد بشأن عدم رؤية الرسائل النصية القصيرة SMS من الأصدقاء، وفقدان الرسائل النصية في الدردشات الجماعية، وعدم تلقي إشعارات عند ورود الرسائل النصية.

وإذا كنت قد لاحظت أنك تتلقى الرسائل النصية القصيرة SMS ورسائل iMessages من الأشخاص، لكنك لا تتلقى أي إشعارات منبثقة بشأنهم أو حتى الشارة الحمراء المعتادة للإشارة إلى أن هناك رسالة جديدة في انتظار قراءتها، فأنت لست وحدك.

وليس من الواضح هل مشكلة الإشعارات النصية تتعلق بنماذج iPhone 12‌ على وجه التحديد أو أنها مشكلة أوسع تتعلق بإصدارات iOS 14.1 و iOS 14.2، لكن يبدو أن غالبية الشكاوى من مالكي iPhone 12‌.

وازدادت التقارير عن المشكلة في الشهر الماضي ضمن هواتف iPhone 12 و iPhone 12 mini و iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max.

ويبدو أن مشكلة الإشعارات النصية تؤثر أيضًا في الأشخاص الذين لديهم النماذج الأقدم من هواتف آيفون، مما يربطها بشكل أكبر بنظام التشغيل iOS 14.

وبحسب المستخدمين، فإن المشكلة الأكبر بشأن الخلل هو أنه لا يحدث دائمًا، حيث لاحظوا ظهور بعض الرسائل عبر شاشة القفل كالمعتاد، لكن بعض الرسائل الأخرى لا تظهر.

وحاول المستخدمون التوصل إلى حلول بديلة، مثل إيقاف تشغيل الرسائل عبر جهاز ماك أو حذف جهات الاتصال وإعادة إضافتها.

ويلاحظ البعض أنهم يتلقون الإشعارات إذا أغلقوا تطبيق الرسائل في كل مرة بعد إرسال الرسالة النصية.

وفي حالات أخرى، فإن الإشعارات المفقودة لا تحدث إلا للمحادثات المثبتة، ويبدو أن إلغاء تثبيت جهات الاتصال يفي بالغرض.

وهناك تقارير متفرقة عن نجاح هذه الإصلاحات القصيرة المدى، لكنها لا تعمل مع الجميع.

ويشعر الأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة بخيبة الأمل لأن آبل لم تصدر إصلاحًا شاملاً حتى الآن، وقد يتسبب هذا الخطأ بالإحراج بين الأزواج أو الأصدقاء عندما تبقى الرسائل لساعات دون أن يعرف المستلم.

وتشير التقارير المبكرة إلى أن مشكلة الإشعارات النصية لا تزال موجودة في بعض الحالات ضمن إصدار iOS 14.3 – المفترض صدوره الأسبوع المقبل.





