لينوفو تطلق كاميرا ‏‎4K‎‏ ومكبر صوت للاجتماعات عبر ‏Zoom

أعلنت شركة لينوفو عن إطلاق مجموعة جديدة من الملحقات التي تهدف إلى تلبية احتياجات موظفي المكاتب الذين يحتاجون إلى الحفاظ على الإنتاجية مع العمل عن بُعد.

وتشمل مجموعة الملحقات الجديدة ThinkSmart مكبر صوت، وكاميرا ويب، وهما يهدفان إلى تسهيل التعاون والاتصال، كما أنهما يأتيان في وقت مهم حيث حلت برامج مؤتمرات الفيديو، مثل: (تيمز) Teams من مايكروسوفت، و(زوم) Zoom إلى حد كبير محل الاجتماعات الشخصية في معظم أنحاء العالم.

وتستهدف لينوفو بأدوات ThinkSmart الجديدة غرف الاجتماعات الصغيرة والكبيرة. وقد صُممت للعمل مع ThinkSmart Edition Tiny، وهو جهاز حاسوب صغير الحجم مصمم لقاعات المؤتمرات.

ويوفر مكبر الصوت ThinkSmart Bar دقة جيدة للصوت مع المجموعة المدمجة لمكبرات الصوت التي تحتوي أربع مكبرات صوت. ويمكن وضع القرص الدائري الأصغر – الذي يحتوي أربعة ميكروفونات – على طاولة لالتقاط الأصوات بوضوح، وذلك بغض النظر عن مكان وضع المكبر.

وأوضحت لينوفو أن الأدوات الجديدة مُرخَّصة للعمل مع كل من منصتي (مايكروسوفت تيمز)، و(زوم).

ويمكن تثبيت كاميرا الويب ThinkSmart Cam على الشاشات، أو أعلى الألواح، وهي تدعم مجال عرض أفقي بزاوية 100 درجة. وتمتاز بدعم ميزة التأطير التلقائي، والتقريب التلقائي، وهي قادرة على التصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، مع إمكانية التغيير إلى 1080p بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

وفي غرف الاجتماعات، يمكن لجهاز ThinkSmart Edition Tiny الجديد العمل بوصفه محورًا للتعاون، مما يسمح للعديد من مقدمي العروض بالاتصال لاسلكيًا في الوقت نفسه باستخدام مجموعة كبيرة من الأجهزة، مثل: الهواتف الذكية، والحواسيب الشخصية المحمولة.

ويحتوي حاسوب ThinkSmart Edition Tiny من لينوفو – الذي يمتاز بحجمه الصغير ولا يتجاوز وزنه 1.3 كجم – معالجًا من نوع Intel Core i5 vPro، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت. وهو يدعم تقنية التشفير (من طرف إلى طرف) من لينوفو ThinkShield.

وتعتزم لينوفو الكشف عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالسعر قُبيل طرح المنتج الجديد في شهر كانون الثاني/ يناير المقبل.





