صفقة اليوم.. اشترك في خدمة StartMail لحماية بياناتك مع خصم 72%

اشترك لمدة عام في خدمة البريد الإلكتروني الخاصة (StartMail) لحماية بياناتك StartMail Private Email Service: 1-Yr Subscription.

يستخدم الكثيرون البريد الإلكتروني لإرسال رسائل شخصية أو خاصة بالعمل على مدار اليوم، ولكن هل تصدق أن خدمات البريد الشهيرة مثل: (جيميل) Gmail و(ياهو) Yahoo لا تدعم ميزة (التشفير من طرف إلى طرف) لحماية بياناتك

حيث أظهرت تقارير سابقة أن جوجل تتعقب أنواعًا متعددة من البيانات عبر خدمة البريد الإلكتروني (جيميل) لتعرض لك الإعلانات المستهدفة.

كما أظهرت الدراسات أن هجمات التصيد الاحتيالي وعمليات اختراق البريد الإلكتروني قد ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، حيث كشف تقرير خلال الشهر الماضي أن أحد القراصنة يبيع كلمات مرور لحسابات البريد الإلكتروني لمئات من المديرين التنفيذيين في الشركات في جميع أنحاء العالم في منتدى للمتسللين الناطقين بالروسية يسمى Exploit.in.

يمكنك حماية خصوصية بريدك الإلكتروني عن طريق الاشتراك في خدمة (StartMail) التي توفر لك حلًا كاملًا لحماية بياناتك، حيث لن يتمكن أي شخص من قراءة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك بفضل ميزات التشفير التي تدعمها.

توفر الخدمة تشفيرًا سهل الاستخدام بنقرة واحدة لحماية جميع مراسلاتك، وتستخدم أحدث التقنيات الأمنية والتنظيمية لحماية بياناتك الشخصية.

يمكنك باستخدام (StartMail) إرسال بريد إلكتروني خاص ومشفّر بكلمة مرور إلى الجميع، حتى إذا كان المستلم لا يستخدم التشفير. يمكنك أيضًا الحماية من البريد العشوائي عن طريق إنشاء عدد غير محدود من الأسماء المستعارة للبريد الإلكتروني، مما يجعل بريدك الإلكتروني الحقيقي مقتصرًا فقط على الأشخاص المقربين.

تدعم خدمة (StartMail) سعة تخزينية سحابية آمنة تصل إلى 10 جيجابايت ليكون لديك مساحة كافية لتخزين جميع ملفاتك ومرفقاتك المهمة. بالإضافة إلى ذلك لا تقلق بشأن جمع بياناتك للإعلانات أو لأغراض التتبع حيث إن الخدمة لا تدعم الإعلانات.



أفضل ما في الأمر أن خدمة (StartMail) تعمل مع أفضل برامج البريد الإلكتروني، مثل: Outlook و Thunderbird و Apple Mail وغير ذلك، لذا لن تضطر إلى تغيير سير عملك بالكامل، فكل ما عليك فعله هو دمج التطبيق الخاصة بالخدمة مع مزود البريد الإلكتروني الذي تستخدمه.

مدة الاشتراك: عام كامل.

التوفر: أونلاين.

خيارات الوصول: الحاسوب، والهاتف الذكي.

ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.

السعر الأصلي قبل الخصم: 179 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 49.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 72%.

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