جوجل تسمح بتحرير ملفات أوفيس مباشرةً في مرفقات البريد

تعمل شركة جوجل على تسهيل العمل مع ملفات (مايكروسوفت أوفيس) Microsoft Office، إذ أصبحت تسمح الآن للمستخدمين بتعديل ملفات أوفيس المرفقة مباشرةً في جيميل، تمامًا كما هو الحال مع ملفات مستندات Google Docs، وجداول البيانات Google Sheets.

وكانت خدمة Workspace – التي كانت تُسمى في السابق G Suite، وتشمل خدمة المستندات Docs، وخدمة جداول البيانات Sheets، وخدمة العروض التقديمية Slides، وخدمة مؤتمرات الفيديو Meet، وخدمة التقويم Calendar – تدعم التوافقية مع ملفات أوفيس من خدمة المستندات (وورد) Word، وجداول البيانات (إكسل) Excel، والعروض التقديمية (بور بوينت) PowerPoint، ولكن كان لا بد من استيراد المستندات إلى خدمة التخزين السحابي (جوجل درايف) Google Drive من أجل تعديلها.

والآن أصبح سير العمل الجديد يبسط هذه العملية إلى حد كبير. إذ يمكن الآن فتح ملف أوفيس وتحريره مباشرةً باستخدام محرر مستندات جوجل Google Docs، وذلك من خلال النقر عليه، تمامًا كما يحدث مع Google Docs الأصلي. ولكن وظيفة التحرير الجديدة لا تحول ملفات أوفيس إلى ملفات Docs، بل تحافظ على التنسيق الأصلي للملف.

وسيسمح جيميل للمستخدمين بالرد على البريد الإلكتروني الأصلي وتضمين الملف الذي تم تحديثه مع الحفاظ على تنسيق ملف أوفيس، وذلك دون الحاجة إلى مطالبتهم بتنزيل الملف أولًا ثم إعادة إرفاقه.

وتعمل جوجل أيضًا على المساعدة في ضمان عمل ملفات أوفيس على نحو أكثر سلاسة في محرّر Google Docs، حيث أطلقت الشركة إضافة جديدة لتحويل الماكرو Macro Converter لخدمة Google Workspace، وهي مصممة لمساعدة المستخدمين والمؤسسات على استيراد وحدات الماكرو الخاصة بهم من Excel إلى Sheets بسهولة أكبر.

وبالمثل، تعمل جوجل على إضافة اتجاه أفضل للمستندات ودعم للصور في Google Docs، مما يسمح بالمستندات ذات الصفحات الموجهة أفقيًا وعموديًا، إلى جانب الصور الموضوعة خلف النص والعلامات المائية، ومع ذلك لن تُتاح ميزات الصورة الجديدة حتى العام المقبل.





