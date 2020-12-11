جوجل تسحب تحديثًا بعد التسبب بمشكلة في رسائل ‏SMS

واجه بعض مستخدمي نظام التشغيل أندرويد من شركة جوجل مشكلة أدت إلى توقف خدمة الرسائل النصية القصيرة SMS عن العمل، ويبدو أن السبب كان تغييرات أجرتها جوجل.

وبعد ظهور المشكلة، تراجعت جوجل عن بعض التغييرات للمساعدة في حلها. وأكدت الشركة لموقع The Verge التقني أن الإصلاح جارٍ بالفعل، وقالت: “لقد حددنا المشكلة، وبدأنا بطرح الإصلاح أمس. وإذا تم تعطيل التحديثات التلقائية للمستخدمين، فإننا نوصي بالتحديث إلى أحدث إصدار من خدمات مشغّل شبكة الجوال من خلال متجر Play لتلقي الإصلاح”.

ويبدو أن المشكلة تعود إلى التحديث الأخير لتطبيق Carrier Services، الذي يمكّن خدمات الاتصالات الأحدث من شركات الجوال، ويشمل ذلك: تحسينات البطارية، ودعم الميزات المحسّنة في تطبيق الرسائل في أندرويد، وذلك وفقًا لوصف التطبيق على متجر Play. ويظهر أن التطبيق حاز أكثر من مليار عملية تثبيت.

وبدأ إطلاق الإصدار 50 من التطبيق في 2 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وبدأت تقارير المشكلات المتعلقة بالرسائل النصية القصيرة SMS تظهر في ذلك الوقت تقريبًا، وذلك وفقًا لموقع 9to5Google المتخصص في أخبار شركة جوجل ونظام أندرويد وأجهزته.

وذكر الموقع أن الهواتف الذكية من شركات، مثل: ون بلس، وإل جي، وموتورولا، وسامسونج، و(تي سي إل) TCL قد تأثرت بالمشكلة. ووجد الموقع أن إلغاء تثبيت التطبيق يؤدي إلى حل المشكلة.

وابتداءً من يوم الخميس، سحبت جوجل التحديث الأخير وأرجعت المستخدمين إلى الإصدار 48 من تطبيق Carrier Services.

ويأتي إصلاح المشكلة من جوجل في حين عملت الشركة على تسهيل العمل مع ملفات (مايكروسوفت أوفيس) Microsoft Office، إذ أصبحت تسمح الآن للمستخدمين بتعديل ملفات أوفيس المرفقة مباشرةً في جيميل، تمامًا كما هو الحال مع ملفات مستندات Google Docs، وجداول البيانات Google Sheets.

وأصبح الآن من الممكن فتح ملف أوفيس وتحريره مباشرةً باستخدام محرر مستندات جوجل Google Docs، وذلك من خلال النقر عليه، تمامًا كما يحدث مع Google Docs الأصلي. ولكن وظيفة التحرير الجديدة لا تحول ملفات أوفيس إلى ملفات Docs، بل تحافظ على التنسيق الأصلي للملف.





