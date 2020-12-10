تعتبر عملية مراجعة أمان جميع حساباتك عبر الإنترنت من حين لآخر أمر مهم للغاية، وللوهلة الأولى قد يتبادر إلى ذهنك مراجعة أمان الحسابات الرئيسية، مثل: البريد الإلكتروني أو حسابات العمل أولًا، ولكن مع ذلك يجب عليك ألا تنسى تأمين حساباتك في الخدمات الترفيهية، مثل: خدمة بث الموسيقى (سبوتيفاي) Spotify.

إليك 5 طرق تساعدك في تأمين حسابك في تطبيق Spotify:

1- قم بتعيين كلمة مرور قوية:

الخطوة الأساسية التي يمكنك اتخاذها لحماية أي حساب هي استخدام كلمة مرور فريدة ومعقدة، حيث تعتبر كلمة المرور الطويلة التي تحتوي على مزيج من الأحرف والأرقام والرموز من الصعب اختراقها وفي الوقت نفسه لا يمكن تخمينها بسهولة، كما يمكنك استخدام أحد تطبيقات إدارة كلمات المرور لإنشاء كلمة المرور الخاصة بك وتخزينها، حتى لا تضطر إلى تذكرها بنفسك.

2- قم بتفعيل ميزة المصادقة الثنائية في حساب فيسبوك:

إذا قمت بالتسجيل في تطبيق Spotify باستخدام حساب فيسبوك، فلا يمكنك تغيير كلمة مرور Spotify الخاصة بك، لذا قم بتفعيل ميزة (المصادقة الثنائية) 2FA أولا في حسابك في فيسبوك قبل القيام بالتسجيل في تطبيق Spotify.

حيث يؤدي القيام بذلك إلى حماية حسابك في Spotify، ومن ثم ستحتاج إلى استخدام رمز التحقق المرسل إلى هاتفك لتسجيل الدخول إلى التطبيق في أي جهاز جديد، مع العلم أن تطبيق Spotify لم يقدم ميزة المصادقة الثنائية حتى الآن.

3- حذف وصول تطبيقات الجهات الخارجية غير الضرورية:

يتكامل تطبيق Spotify مع مجموعة متنوعة من أنظمة التشغيل والتطبيقات، مثل: PlayStation الذي يتيح لك تشغيل الموسيقى أثناء اللعب، وتطبيق Shazam الذي يتيح لك حفظ الأغاني التي تستمتع إليها باستمرار بعلامات في قائمة التشغيل وغيرها، ومن ثم لاستخدام Spotify مع هذه الخدمات والتطبيقات يجب عليك تسجيل الدخول بحسابك.

ولكن بمرور الوقت، ربما تكون قد سمحت لبعض التطبيقات باستخدام حساب Spotify، ولهذا يجب عليك حذف هذه التطبيقات، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح صفحة حساب Spotify في متصفح الويب.

في الجهة اليسرى من الصفحة نفسها اضغط على خيار (التطبيقات) Apps.

ستظهر لك صفحة تعرض لك جميع التطبيقات التي قمت بربطها بحسابك بالإضافة إلى ملخص موجز لها.

اضغط على خيار (إزالة الوصول) Remove Access لأي تطبيق لا تريد ربطه بحساب Spotify الخاص بك.

4- تسجيل الخروج من جميع الجلسات عند الحاجة:

إذا كنت تشك في أن شخصًا ما يستخدم حسابك في Spotify دون إذنك، أو فقدت جهازًا وكنت مسجل الدخول إلى حسابك بشكل تلقائي، فيجب عليك تسجيل الخروج من جميع الجلسات، للقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح صفحة حساب Spotify في متصفح الويب.



في الجهة اليسرى من الشاشة، اضغط على علامة التبويب (نظرة عامة على الحساب) Account overview.

انتقل للأسفل إلى قسم (تسجيل الخروج في كل مكان) Signout everywhere.

اضغط على خيار (تسجيل الخروج في كل مكان) Sign Out Everywhere.

ملاحظة: لن يؤدي هذا إلى تسجيل خروجك من الأجهزة الأخرى، مثل: PlayStation، حيث تحتاج إلى تسجيل الخروج يدويًا من هذه الأجهزة، ومع ذلك، بالضغط على هذا الخيار سيؤدى إلى تسجيل خروجك من جميع إصدارات تطبيق Spotify، مثل: تطبيقات الويب والهاتف وسطح المكتب.

5- قم بتحديث تطبيق Spotify باستمرار:

للحفاظ على أمان حسابك يجب عليك تحديث تطبيق Spotify متى ما توفر ذلك، حيث يحميك تشغيل أحدث إصدار من عمليات الاستغلال التي تستهدف الإصدارات القديمة.

وعادة يقوم التطبيق بتثبيت أي تحديث متوفر تلقائيًا، بمجرد إغلاق التطبيق وإعادة تشغيله مرة أخرى، وفي معظم الأجهزة الحديثة، تُفعل التحديثات التلقائية بشكل افتراضي.





