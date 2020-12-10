كيفية مشاركة عمليات الشراء داخل التطبيقات مع العائلة في أجهزة آبل

أتاحت شركة آبل للمستخدمين فيما سبق مشاركة عمليات الشراء التي أجريتها باستخدام (Apple ID) مع العائلة من خلال خاصية (iCloud Family Sharing) التي تتضمن التطبيقات والموسيقى والأفلام واشتراك آبل ميوزك، لكن ظلت عمليات الشراء داخل التطبيق فردية وغير قابلة للمشاركة.

ولكن أعلنت الشركة خلال هذا الأسبوع عن إتاحة ميزة جديدة تُسمى (مشاركة الاشتراكات الجديدة) Share New Subscriptions تتيح للمستخدمين مشاركة المحتوى المدفوع داخل التطبيق مع العائلة.

حيث تتيح الميزة الجديدة للمستخدمين مشاركة الاشتراكات وعمليات الشراء داخل التطبيق لمرة واحدة مع أفراد العائلة، ولكن لن يسمح لك كل تطبيق بمشاركة المشتريات والاشتراكات داخل التطبيق مع العائلة، حيث يحتاج المطورون إلى تمكين خيار (Family Sharing) يدويًا لتطبيقاتهم من خلال بوابة App Store Connect.

للتحقق من أن ميزة (مشاركة الاشتراكات الجديدة) Share New Subscriptions مفعلة في هاتف آيفون أو جهاز آيباد، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

تأكد من أن هاتف آيفون يعمل بإصدار iOS 14.2 أو أي إصدار أحدث، وأن جهاز آيباد يعمل بإصدار iPadOS 14.2 أو أي إصدار أحدث.

انتقل إلى (الإعدادات) في هاتف آيفون أو جهاز آيباد.

اضغط على اسمك في الأعلى.

ابحث عن ميزة (مشاركة الاشتراكات الجديدة) Share New Subscriptions الجديدة في الأعلى.

ستجد أن الميزة قيد التشغيل افتراضيًا، ولكن يمكنك تشغيلها أو إيقاف تشغيلها من خلال تبديل الزر الذي بجوار اسم الميزة.

يمكنك فعل الشيء نفسه في حاسوب ماك الذي يعمل بإصدار نظام التشغيل (macOS Big Sur 11.0.1)، لكنه يتطلب تسجيل الدخول إلى متجر آبل ستور عبر تطبيق الموسيقى في حاسوب ماك.

مع العلم أنه عندما يكون لديك ميزة (مشاركة الاشتراكات الجديدة) مفعلة افتراضيًا فحينها تكون جميع الاشتراكات المؤهلة متاحة لجميع أفراد عائلتك، ولكن إذا لم تقم بتفعيلها في (الإعدادات) فلن تُخطر بالاشتراكات التي يمكنك استخدامها.

كيفية التحقق من التطبيقات والخدمات التي أتاحت هذه الميزة:

افتح تطبيق (الإعدادات) في هاتف آيفون أو جهاز آيباد.

اضغط على اسمك في الأعلى.

في النافذة التي تظهر لك اضغط على خيار (الاشتراكات) Subscriptions.

مرر للأسفل حتى تصل إلى قسم الاشتراكات النشيطة، ثم اضغط على كل تطبيق على حدة.

في صفحة كل تطبيق ابحث عن خيار يسمى (المشاركة مع العائلة) Share with family.

إذا لم تجد هذا الخيار، فهذا يعني أن مطور التطبيق لم يتيح الميزة حتى الآن.

الجدير بالذكر أن هذه الميزة الجديدة ستجعل التطبيقات ذات قيمة أكبر من ذي قبل، حيث سيسمح ذلك للمستخدمين بمشاركة مشترياتهم مع ما يصل إلى خمسة أفراد من العائلة، كما تساعد الميزة الجديدة المطورين على جذب المشتركين، وتشجيع الاشتراكات المدفوعة، وزيادة تفاعل المستخدمين.





