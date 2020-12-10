كيفية حل مشكلة مطالبة Siri بفتح قفل شاشة آيفون أولًا قبل الاستجابة

في بعض الأحيان، عندما تصدر أمرا صوتيًا للمساعد الصوتي (سيري) Siri في هاتف آيفون، فإنه يطلب منك فتح قفل شاشة الهاتف أولًا، وهو أمر محبط بالتأكيد بالنظر إلى أن الهدف الأساسي من استخدام المساعدات الصوتية هو تقليل الحاجة إلى استخدام الهاتف بيديك والاعتماد على الأوامر الصوتية بدلًا من ذلك.

إليك كيفية حل مشكلة مطالبة Siri بفتح قفل شاشة الهاتف أولًا قبل الاستجابة للأوامر:

عادةً ما تستخدم المساعد الصوتي (Siri) لأنك لا تريد استخدام الهاتف بيديك في بعض الحالات، مثل: التأكد من جدول مواعيدك الشخصية أثناء قيادة القيادة، أو تشغيل مقطع موسيقى أثناء ممارسة التمارين الرياضية، ولكن تجد أن المساعد الصوتي يطلب منك فتح قفل شاشة الهاتف أولًا، وفي أحيان أخرى قد يستجيب مباشرة.

كيف تتأكد من عدم مطالبة المساعد الصوتي Siri بإلغاء قفل الشاشة:

افتح تطبيق (الإعدادات) في هاتف آيفون.

اضغط على خيار (معرف الوجه ورمز المرور) Face ID & Passcod، ثم أدخل رمز المرور عندما يُطلب منك ذلك.

قم بالتمرير للأسفل للوصول إلى قسم (السماح بالوصول عند القفل) Allow Access when Locked.

في هذا القسم، قم بتبديل زر التشغيل لجميع التطبيقات ومن ضمنها المساعد الصوتي (Siri) إلى وضع التشغيل.

الآن من المفترض أن تعمل جميع التطبيقات التي قمت بتشغيلها في شاشة القفل، ومن ضمنها المساعد الصوتي.

كيفية حل مشكلة توقف سيري عن الاستجابة:

أحيانًا يطلب منك المساعد الصوتي (Siri) إلغاء قفل شاشة الهاتف أولًا، وأحيانًا لا يفعل شيئًا على الإطلاق، حيث يمكنك رؤية تفاعل المساعد الصوتي مع الأوامر الصوتية التي تصدرها عند إضاءة الشاشة ولكن بعد ذلك يتوقف.

عندما يتوقف قبل أن يستجيب لك، فمن المفترض أن يتولى جهاز آخر المهمة، على سبيل المثال: إذا كنت على مقربة من جهاز HomePod الذي يمكن أن يستجيب للأوامر الصوتية بدلًا من الهاتف، لذلك عندما ترى المساعد الصوتي (Siri) يتفاعل ثم يتوقف عن الاستجابة، فقد يكون بسبب هذا الأمر، لذا انتظر قليلًا ثم اصدر الأمر (مرحبًا، سيري) Hey, Siri مرة أخرى متبوعًا بالطلب.

من المحتمل أيضًا أن تحدث هذه المشكلة بسبب ضعف شبكة الإنترنت، وفي هذه الحالة، حاول إيقاف تشغيل اتصال الواي فاي في هاتفك واستخدم اتصال البيانات فقط، أو قم بالتحرك إلى منطقة فيها تغطية قوية لشبكة الواي فاي.

بالإضافة إلى ذلك، هناك تجارب لبعض المستخدمين حول كيفية إصلاح هذه المشكلة وذلك من خلال إعادة صياغة سؤالك، فبدلًا من قول الأمر: (مرحبًا، سيري، كيف سيبدو يومي غدًا؟)، قل: (مرحبًا، سيري، هل لدي أي مواعيد غدًا؟).





