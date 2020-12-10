فيسبوك عانت من مشكلة في الرسائل في مسنجر وإنستاجرام

قالت شركة فيسبوك اليوم الخميس: إن بعض المستخدمين يواجهون مشكلات عند إرسال الرسائل عبر تطبيق التراسل (مسنجر) Messenger، وخدمة مشاركة الصور والفيديو (إنستاجرام) Instagram، وخدمة العمل المكتبي Workplace.

وقال متحدث باسم الشركة – التي تمتلك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم مع ما يزيد عن 2.7 مليار مستخدم نشط شهريًا: “نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن”.

وأظهر موقع Downdetector.com المتخصص في تتبع انقطاع المواقع عن الخدمة أن هناك أكثر من 1,800 حادثة لأشخاص يبلغون عن مشكلات مع تطبيق مسنجر، و350 تقريرًا على تطبيق إنستاجرام.

وتأتي المشكلات التي تواجهها فيسبوك بالتزامن مع تقرير عن أنها قد تضطر إلى بيع واتساب، وإنستاجرام بعد أن رفعت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية وكل ولاية أمريكية تقريبًا دعاوى قضائية ضد شركة التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب إستراتيجيتها لاقتناص المنافسين.

وتتهم الشكاوى فيسبوك بشراء المنافسين، مع التركيز بصورة خاصة على عمليات الاستحواذ السابقة على تطبيق مشاركة الصور إنستاجرام في عام 2012، وتطبيق التراسل واتساب في عام 2014.

وقال المنظمون الفيدراليون: يجب إلغاء عمليات الاستحواذ، وهي خطوة من المرجح أن تثير تحديًا قانونيًا طويلاً حيث وافقت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية على الصفقات قبل سنوات.

وأخبر زوكربيرج الموظفين في شهر يوليو أن فيسبوك مستعدة للتعامل مع التحدي القانوني لتفكيكها، واصفًا ذلك بأنه تهديد وجودي.

وبالرغم من ندرة محاولات التفكيك، فقد قال بعض الخبراء في مجال مكافحة الاحتكار: إن القضية قوية جدًا، وذلك بالنظر إلى تصريحات زوكربيرج السابقة، مثل قوله في عام 2008 عبر رسالة بالريد الإلكتروني: من الأفضل الشراء بدلاً من المنافسة.





