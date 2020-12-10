تلفاز MicroLED بقياس 110 إنشات من سامسونج

أعلنت شركة سامسونج عن تلفاز بقياس 110 إنشات مع تقنية MicroLED، الذي تم طرحه للبيع الأولي في كوريا الجنوبية، على أن يتم إطلاقه عالميًا في الربع الأول من عام 2021.

وعرضت سامسونج على مدار العامين الماضيين تلفازها المعياري المستقبلي الذي يطلق عليه اسم The Wall، الذي يستخدم تقنية MicroLED.

وتشترك تقنية MicroLED مع تقنية OLED في العديد من أفضل سماتها ودون معظم عوائقها، ويُنظر إليها على أنها القفزة الكبيرة التالية لشاشات العرض في حياتنا.

وتضع سامسونج الآن تقنية MicroLED ضمن جهاز التلفاز التقليدي، دون أن تكشف بعد عن سعر هذا التلفاز الضخم، الذي يستخدم تقنيات الصور الأحدث.

ولن تلاحظ أي حافات في هذا الجهاز، إذ يحتوي على نسبة شاشة إلى الجسم تبلغ 99.99 في المئة.

ويتضمن التلفاز نظامًا صوتيًا مدمجًا تدعي أنه يوفر صوتًا مذهلاً مكونًا من 5.1 قناة دون مكبر الصوت الخارجي.

وتقول سامسونج عن جودة الصورة: تستخدم MicroLED بقياس 110 إنشات مصابيح LED بحجم ميكرومتر للتخلص من الإضاءة الخلفية وفلاتر الألوان المستخدمة في الشاشات التقليدية، حيث إنها ذاتية الإضاءة، وتنتج الضوء والألوان من بكسلاتها.

وأضافت: يعبر التلفاز عن 100 في المئة من التدرج اللوني DCI و Adobe RGB، ويقدم الصور ذات النطاق اللوني الواسع التي تم التقاطها بكاميرات DSLR المتطورة بدقة، وينتج عن ذلك ألوان مذهلة تنبض بالحياة وسطوع دقيق من الدقة البالغة 4K وعدد البكسلات الذي يصل إلى 8 ملايين بكسل.

وبالنظر إلى أن جميع مصابيح LED هذه هي ذاتية الإضاءة، يمكنك الحصول على درجات اللون الأسود المثالية والتباين الرائع الذي أصبح يحدد OLED، إلى جانب التمتع بمتانة أفضل على المدى الطويل.

وتقدر سامسونج العمر الافتراضي بنحو 100000 ساعة.

وتتمثل إحدى إمكانات الجهاز في القدرة على مشاهدة ما يصل إلى أربعة مصادر للمحتوى في وقت واحد عبر مدخلات HDMI، وذلك باستخدام ميزة Multi View في التلفاز.

وتقول سامسونج: إن تصنيع تلفاز MicroLED بقياس 110 إنشات لم يكن ممكنًا حتى ظهرت الابتكارات الحديثة، وتنسب الفضل في ذلك إلى العملية الجديدة للإنتاج المستمدة أعمالها في مجال أشباه الموصلات.

وتوجد لدى الشركة خطط لإنتاج أجهزة تلفاز MicroLED بأحجام أصغر.





