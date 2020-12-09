4 ميزات جديدة في تطبيق خرائط جوجل وكيف تستخدمها؟

أطلقت شركة جوجل خلال الأسبوع الماضي تحديثًا جديدًا لتطبيقها الشهير (خرائط جوجل)، يتضمن بعض الميزات الجديدة التي تجعله أكثر تركيزًا على مشاركة المجتمع، ويعتبر هذا التحديث جزءً من خطة الشركة لتطوير التطبيق وتحويله من تطبيق خدمي للمواقع الجغرافية إلى تطبيق مجتمعي يقدم المعلومات للأفراد والشركات.

إليك أهم الميزات الجديدة التي يدعمها تطبيق خرائط جوجل وكيفية استخدامها:

1- ميزة خلاصة المجتمع:

توجد ميزة (خلاصة المجتمع) Community Feed ضمن علامة التبويب (استكشاف) Explore في التطبيق، وقد صُممت لتسهيل الوصول إلى أحدث التطورات في مدينتك، ومن ضمنها: افتتاح مطاعم جديدة، ومعرفة التغييرات في أوقات الخدمة، مما يسهل على الشركات المحلية التواصل بشكل أفضل مع عملائها.

باستخدام هذه الميزة الجديدة؛ سيتمكن مستخدمو خرائط جوجل من الوصول إلى أحدث المراجعات والصور والمنشورات التي أضافها أشخاص يعرفونهم أو خبراء محليين للتطبيق.



كما تتيح لك هذه الميزة معرفة ما يحدث في منطقتك يوميًا، حيث يمكنك متابعة المتجر القريب منك، أو مطعمك المفضل، ومن ثم الحصول على تحديثات حول أبرز العروض الجديدة التي يقدمها.

وإذا قررت الخروج في نزهة في منطقة قريبة، يمكنك تصفح الخلاصة للحصول على أفضل التوصيات حول الأشياء التي يمكن فعلها من مستخدمي خرائط جوجل في تلك المنطقة.

كما تجمع هذه الميزة المعلومات المحلية المفيدة وتخصصها حسب اهتماماتك المختارة، فعلى سبيل المثال: إذا حددت اهتمامًا بالطعام الصحي، أو المطبخ اليوناني في تفضيلات الطعام والشراب في خرائط جوجل، فسترى المزيد من التوصيات والصور ومشاركات الأنشطة التجارية لهذا النوع من المطاعم.

2- إنجاز المهام أثناء التنقل باستخدام صوتك:

قدمت جوجل ميزة في خرائط جوجل تُسمى (وضع القيادة المساعد) Assistant driving mode، يساعدك في إنجاز المهام أثناء التنقل باستخدام خرائط جوجل، حيث يتيح لك الاستماع إلى الرسائل وإرسالها وإجراء المكالمات والتحكم في تشغيل الوسائط بصوتك، دون مغادرة التطبيق، مما يتيح لك التركيز على الطريق من أجل سلامتك.



قبل استخدام (وضع القيادة) لأول مرة، يجب عليك تفعيله من خلال إعدادات المساعد الصوتي، وذلك عبر الخطوات:

انتقل إلى إعدادات مساعد جوجل الصوتي.

اضغط على خيار (a round)، ثم اضغط على خيار (وضع القيادة) Driving mode، ثم قم بتفعيله.

لاستخدام الميزة في خرائط جوجل، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق خرائط جوجل في هاتف أندرويد.

ابحث عن وجهتك التي تريد الوصول إليها، ثم اضغط على خيار (ابدأ).

لاستخدام الأوامر أثناء التنقل، يمكنك قول (مرحبا جوجل) Hey Google، ثم قل الأمر الذي تريده مثل: اتصل بـ (اسم جهة الاتصال)، أو أرسل رسالة إلى (اسم جهة الاتصال)، أو شغل موسيقى (اسم الفنان) وهكذا.

3- المراسلة داخل تطبيق خرائط جوجل:

قامت جوجل بتطوير أدوات جديدة في تطبيق الخرائط ومحرك البحث لمساعدة العلامات التجارية على التواصل مع العملاء بسهولة، حيث يمكن للشركات التي لديها ملف تم التحقق منه الآن دمج الرسائل التجارية مباشرةً في نشاطها في خرائط جوجل، مما يسمح للعملاء بالتفاعل مع الشركات وطرح الأسئلة داخل التطبيق.



يمكن للعملاء التواصل مع أي شركة أو نشاط تجاري عبر تطبيق خرائط جوجل من خلال الضغط على زر (رسالة) الذي يظهر ضمن بيانات النشاط التجاري. وستظهر هذه الرسائل في قسم (الرسائل) في علامة تبويب (التحديثات) Updates في التطبيق.

4- ميزة رؤى الأداء المحدثة للشركات:

يسهل هذا التحديث الذي يركز على الشركات تتبع مدى جودة أداء الشركة من خلال قياس عدد تفاعلات العملاء التي بدأت من الخرائط والبحث، وبذلك تستطيع الشركات والأنشطة التجارية من خلال هذه الميزة الوصول إلى إحصاءات حول الأداء والتفاعل مع العملاء من خلال خرائط جوجل.

إذا كان لديك نشاط تجاري مدرج في خرائط جوجل تتيح لك جوجل عبر ميزة (رؤى الأداء) الاطلاع على البيانات التي يستخدمها الأشخاص للوصول إلى نشاطك في خرائط جوجل، مثل: إجمالي عدد عمليات البحث التي أدت إلى ظهور حساب نشاطك التجاري، وقائمة بالعبارات التي يستخدمها الأشخاص في البحث للعثور على نشاطك، وكم مرة أدت كل عبارة بحث إلى الوصول إلى نشاطك. كل هذا سيساعد الشركات على تطوير عملهم.

ستضيف جوجل المزيد من البيانات في هذه الميزة في أوائل العام المقبل، مثل: بيانات توضح هل العملاء قد شاهدوا ملف نشاطك التجاري عبر الخرائط أو محرك البحث، ومن أي جهاز رأوه هل من هاتف أو جهاز لوحي أو حاسوب مكتبي.





