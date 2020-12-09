مايكروسوفت تعلن رسميًا عن موعد إطلاق ‏xCloud‏ لنظام ‏iOS‏ والحواسيب

أكدت شركة مايكروسوفت جدولها الزمني لجلب خدمة الألعاب السحابية (إكس كلاود) xCloud إلى نظام (آي أوإس) iOS من شركة آبل، وأجهزة الحاسوب الشخصية العاملة بنظام التشغيل ويندوز التابع لها.

وقالت عملاقة البرمجيات الأمريكية اليوم الأربعاء: إن خدمة الألعاب السحابية xCloud ستصل إلى هواتف آيفون الذكية، وحواسيب آيباد اللوحية، والحواسيب الشخصية اعتبارًا من ربيع عام 2021 المقبل.

وأوضحت مايكروسوفت في منشور على مدونتها: أن نسخة أجهزة الحاسوب الشخصية من خدمة xCloud ستُتاح للمستخدمين من خلال تطبيق (إكس بوكس) Xbox لنظام ويندوز 10.

وقالت مايكروسوفت في منشورها: “في ربيع 2021، سنتخذ الخطوة التالية في رحلتنا للوصول إلى المزيد من اللاعبين في جميع أنحاء العالم من خلال إتاحة الألعاب السحابية كجزء من خدمة Xbox Game Pass Ultimate على أجهزة الحاسوب التي تعمل بنظام ويندوز 10 من خلال تطبيق Xbox والمتصفح، وعلى أجهزة iOS من خلال متصفح الويب”. وأضافت الشركة: “من خلال إضافة أكثر من مليار جهاز كمسار للعب في منظومة Xbox، نتصور تجربة سلسلة لجميع أنواع اللاعبين”.

وستظل xCloud جزءًا من اشتراك Microsoft Xbox Game Pass Ultimate الذي تبلغ قيمته 15 دولارًا شهريًا. وتقول مايكروسوفت: إنها تخطط لإطلاق الإصدار التجريبي من خدمة الألعاب السحابية من خلال خدمة Game Pass إلى المزيد من الأسواق العام المقبل، ويشمل ذلك: أستراليا، والبرازيل، واليابان، والمكسيك.

ونظرًا للقيود التي فرضتها آبل على تطبيقات iOS والخدمات السحابية، ولم تكن مايكروسوفت قادرة على دعم هواتف آيفون الذكية، وحواسيب آيباد اللوحية، عندما أطلقت xCloud في الإصدار التجريبي لنظام أندرويد في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي. وقد دخلت الشركتان في خلاف بشأن إمكانية توفر خدمة xCloud في شكلها الحالي على هواتف آيفون، وذلك بعد أن قالت آبل: إن مثل هذه الخدمات تحتاج إلى إتاحة الألعاب بصورة فردية للمراجعة.

ومع أن شركة آبل عرضت على مايكروسوفت نوعًا من التنازلات من خلال السماح لتطبيقات الألعاب السحابية بدعم الألعاب السحابية على iOS طالما كانت تحافظ على تقديم الألعاب بصورة فردية للمراجعة، إلا أن مايكروسوفت قالت: إن مثل هذا الحال سيكون تجربة سيئة للمستهلكين، وقررت التركيز على توفير الخدمة من خلال متصفح الويب بدلًا من إتاحتها في صورة تطبيق.

يُشار إلى أن شركات أخرى تقدم خدمات الألعاب السحابية قررت فعل الشيء ذاته، إذ أعلنت شركتا جوجل وإنفيديا عن إطلاق نسخ ويب من خدمتي (إستاديا) Stadia، و(جيفورس ناو) GeForce Now الشهر الماضي.

والآن، تتوفر خدمة GeForce Now بنسخة تجريبية، في حين تخطط شركة جوجل لإطلاق نسخة iOS من خدمة Stadia من خلال متصفح الويب قبل نهاية العام الحالي.





