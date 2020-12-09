لينوفو تعلن عن هاتفي ‏K12‎‏ و ‏K12 Pro

أعلنت شركة لينوفو عن هاتفيها الذكيين الجديدين (كي12) K12، و(كي12 برو) K12 Pro اللذين يقدمان المواصفات ذاتها لهاتفي موتورولا – المملوكة لشركة لينوفو – (موتو إي7 بلس) Moto E7 Plus، و(موتو جي9 باور) Moto G9 Power اللذين أُعلنا عنهما في وقت سابق من العام الحالي.

ويقدم هاتف K12 المواصفات ذاتها لهاتف Moto E7 Plus الذي أُعلن عنه في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، في حين يقدم هاتف K12 Pro المواصفات ذاتها لهاتف Moto G9 Power الذي أُعلن عنه مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

ويقدم K12 شاشة من نوع IPS بقياس 6.5 بوصات وبدقة +HD، كما يقدم ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

ويحتوي K12 من لينوفو – الذي يزن 200 جرام ويأتي بسماكة 9.2 ملم – معالجًا من نوع (سنابدراجون 460) Snapdragon من شركة كوالكوم الأمريكية. كما يحتوي بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير/ الساعة تُشحن باستطاعة 10 واط.

وتأتي الكاميرا الأمامية في قطع بالشاشة، وهي تأتي بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2. أما على ظهر الهاتف، فهناك كاميرتان، دقة الرئيسية منهما 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.7، أما الأخرى فهي تأتي بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، وهي مخصصة لتصوير العمق. ويأتي الهاتف مع حساس بصمة على ظهره. وبرمجيًا، فهو يعمل بنظام التشغيل أندرويد 10.

ويمتاز هاتف K12 Pro‎ ببطاريته التي تبلغ سعتها 6,000 ميلي أمبير في الساعة، وتدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 20 واطًا عن طريق منفذ (يو إس بي-سي) USB-C.

ويقدم الهاتف شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.8 بوصات وبدقة +HD، وهي تحتوي ثقبًا للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل. وعلى ظهره، هناك كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا ثانية بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة، وكاميرا ثالثة بدقة 2 ميجابكسل لتسجيل العمق.

ويحتوي K12 Pro من لينوفو معالجًا ثماني النوى من نوع (سنابدراجون 662) Snapdragon 662 من شركة كوالكوم، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

وسيتوفر هاتف K12 في الصين بسعر يعادل 122 دولارًا أمريكيًا، في حين سيتوفر هاتف K12 Pro بسعر يعادل 153 دولارًا أمريكيًا.





