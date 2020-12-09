كل ما تريد معرفته عن هاتف شاومي Mi 11 القادم

تعد شركة (شاومي) Xiaomi واحدة من أبرز الشركات المصنعة للهواتف الذكية التي ارتفعت شعبيتها بصورة كبيرة خلال عامي 2019 و 2020، فوفقًا لشركة أبحاث السوق (Canalys) صعدت شركة شاومي إلى المركز الثالث من حيث عدد شحنات الهواتف الذكية خلال الربع الثالث من عام 2020 حيث وصلت إلى 47.1 مليون وحدة بنمو قدره 45 في المئة، كما أتت ثلاثة من هواتفها ضمن قائمة الهواتف العشر الأكثر مبيعًا للفترة نفسها.

ومن المتوقع أن تطلق في وقت لاحق من هذا الشهر هاتف Mi Note 11 ليتبع طراز العام الماضي Mi Note 10 الذي جاء بالعديد من الميزات التي لا تمتلكها معظم الهواتف المتميزة، بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تطلق الشركة هاتفها الرائد الرئيسي Mi 11 – وربما طراز Mi 11 Pro وطراز Mi 11 lite أيضا – حيث ظهرت العديد من التسريبات بالفعل حول هذا الهاتف.



إليك كل ما تريد معرفته عن هاتف Mi 11 القادم من شركة شاومي:

تاريخ الإصدار والسعر المتوقع:

ظهر تسريب حديث يذكر أن تاريخ إصدار هاتف شاومي 11 Mi قد لا يكون في شهر فبراير من العام القادم، بدلًا من ذلك سيكون في نهاية شهر ديسمبر الحالي وهو أمر مثير للاهتمام، نظرًا إلى أن إطلاق الهواتف الذكية في هذه الفترة لا تقوم بها شركات الهواتف عادةً، لأنها توافق احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة، حيث يقوم الناس بتوفير أموالهم لشراء الهدايا لذلك ستكون خطوة غريبة بالفعل.

ولكن هذا يمكن أن يكون لأسباب أخرى جوهرية، حيث أكد المدير التنفيذي للشركة في كلمة له في حدث شركة كوالكوم للعام الحالي 2020، أن هاتف Mi 11 سيكون من أوائل الهواتف الذكية التي ستعمل بمعالج (سناب دراجون 888) Snapdragon 888 الأحدث والذي كُشف عنه في الحدث نفسه.

ومن ثم نجد أنه إذا أُطلق الهاتف في هذا التاريخ، هذا من شأنه أن يضعه في صدارة المنافسة مع الهواتف الذكية الرائدة الأخرى التي ستُطلق في بداية العام القادم، مثل: Galaxy 21 من سامسونج و P50 من هواوي، والمتوقع لهما أن يعملا بمعالج Snapdragon 888 نفسه من كوالكوم.

أما عن السعر فلا يوجد شيء مؤكد حتى الآن، وفي الوقت نفسه من الصعب التكهن بذلك لأن الطرز السابقة Mi 9 و Mi 10 كانا مختلفين جدًا في السعر، حيث يبدأ هاتف Mi 9 بسعر تنافسي للغاية، بينما بدأت الشركة مع طراز Mi 10 بزيادة السعر قليلًا، لذلك من المحتمل أن نرى سعرًا مرتفعًا قليلًا لهاتف Mi 11، ما لم تعود الشركة إلى وضع سعر مشابه لطراز Mi 9 حيث يبدأ سعر هذا الهاتف بنصف تكلفة طراز Mi 10 Pro تقريبًا.

المواصفات والميزات:

حتى الآن، الشيء الوحيد المؤكد بالفعل فيما يتعلق بمواصفات هاتف شاومي Mi 11 هو أنه سيعمل بمعالج (Snapdragon 888) الأحدث من شركة كوالكوم، ومع ذلك نُشر تسريب يبين تصميم الطرازين معًا، حيث أظهر أن هاتف Mi 11 سيأتي بشاشة مسطحة، بينما يأتي طراز Mi 11 Pro بشاشة ذات حافات منحنية.

كما أظهر تسريب آخر أن الهاتف سيحتوي على شاشة منحنية في جميع الزوايا الأربع، أما عن الميزات فهناك تسريب يذكر أن شاشة هاتف Mi 11 ستعمل بتقنية جديدة تعمل عل عرض المحتوى بدقة HDR بذكاء اعتمادًا على ما يُعرض على الشاشة، هناك أيضًا الكثير من الإشارات إلى تقنية MEMC، وتحسين عرض الصور ومقاطع الفيديو، وإذا كان هذا صحيحًا، فقد يكون لهاتف Mi 11 شاشة رائعة بالفعل.

كما يشير المصدر نفسه إلى أن هاتف Mi 11 Pro سيحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل فقط، وليس بدقة 108 ميجابكسل مثل الطراز السابق، إلى جانب كاميرا تليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابكسل أو 48 ميجابكسل.





