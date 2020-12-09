جوجل لن تدعم متصفح IE 11 في عام 2021

أعلنت شركة جوجل أن تطبيقاتها الإنتاجية المسماة Google Workspace ستتوقف عن دعم متصفح مايكروسوفت المسمى IE 11 في شهر مارس من عام 2021.

وتركز شركة مايكروسوفت بوضوح على إصدار Chromium من متصفحها للويب إيدج، لكن المتصفح السابق للشركة لا يزال متاحًا.

وفي ضوء ذلك، ستتوقف تطبيقات جوجل الإنتاجية عن دعم IE 11 في 15 مارس 2021.

ويشمل ذلك خدمة جيميل و Google Calendar و Drive و Docs و Sheets و Slides و Meet و Chat و Keep و Currents والمزيد.

ويُفترض أن تستمر المواقع في التحميل في ذلك التاريخ وأن تستمر في القيام بذلك على المدى القصير، لكن قد تتعطل بعض الوظائف لأن جوجل لن تعمل بعد الآن على ضمان التوافق.

ويساعد هذا الشركة في الحفاظ على الموارد الهندسية.

وقالت جوجل: نبدأ خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعرض لافتة لجميع مستخدمي Google Workspace الذين ما زالوا يستخدمون IE 11 لإعلامهم بالحاجة إلى ترقية متصفحهم بحلول 15 مارس 2021.

ويواجه مستخدمو IE11 الذين يزورون تطبيقات Google Workspace خلال الأسابيع القادمة لافتة حول التغيير القادم.

وتوصي جوجل رسميًا باستخدام متصفحات كروم أو فايرفوكس أو سفاري أو إيدج لتجنب حصول أي اضطرابات محتملة في الخدمة، مثل: تراجع الأداء أو الثغرات الأمنية.

ويستهدف إعلان اليوم في الغالب المؤسسات، ويؤثر في جميع عملاء Google Workspace:

Workspace Essentials .

Business Starter .

Business Standard .

Business Plus .

Enterprise Essentials .

Enterprise Standard.

Enterprise Plus.

بالإضافة إلى عملاء G Suite Basic و Business و Education و Enterprise for Education و Nonprofits.

ويأتي قرار جوجل بعد أن أعلنت مايكروسوفت أن منصة Microsoft Teams لن تدعم IE11 في 30 نوفمبر، بينما تتوقف تطبيقات Microsoft 365 الأخرى عن دعم المتصفح القديم في 17 أغسطس 2021.

وتحاول مايكروسوفت منذ سنوات القضاء على استخدام Internet Explorer، وكشفت الشركة لأول مرة عن متصفح Edge الجديد في عام 2015، الذي حمل في ذلك الوقت الاسم الرمزي Project Spartan.

وكان الإعلان لأول مرة عن متصفح Edge الجديد بمثابة بداية النهاية لعلامة إنترنت إكسبلورار التجارية.

وصنفت مايكروسوفت منذ ذلك الحين متصفح Internet Explorer على أنه حل توافقي بدلًا من كونه متصفحًا، وشجعت الشركات على التوقف عن استخدامه.





