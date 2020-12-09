تسريب يؤكد تاريخ إصدار سماعات AirPods 3.. إليك التفاصيل

لقد أثبتت سلسلة سماعات الأذن اللاسلكية (أير بودز) AirPods من آبل أنها تحظى بشعبية كافية لدى المستهلكين، لذا فإن إطلاق جيل ثالث منها (AirPods 3) في عام 2021 يعتبر أمر منطقي للغاية، ولكن التاريخ المحدد لذلك ليس واضحًا مع قرب نهاية هذا العام الذي شهد بالفعل أحداث عدة للشركة كشفت فيها العديد من منتجاتها وبرامج التشغيل الجديدة والمحدثة المختلفة.

ما هي التفاصيل؟

أظهر تسريب جديد عبر حساب (LeaksApplePro) على تويتر أن آبل قد تطلق سماعات AirPods 3 خلال شهر مارس القادم، ويتمتع هذا الحساب بشكل خاص لديه سجل حافل بالتوقعات التي تكون مؤكدة في بعض الأحيان، مثل: توقع تاريخ إطلاق هواتف آيفون 12.

وبخصوص التسريب عن تاريخ إصدار الجيل الثالث من سماعات AirPods، يبدو أن هذا التاريخ مؤكدًا، ويتماشى مع تحليل من المحلل الموثوق (مينغ تشي كو) Ming-Chi Kuo عبر موقع appleinsider الذي توقع إطلاق سماعات AirPods 3 خلال النصف الأول من عام 2021، لكن يبدو أن تغريدة حساب LeaksApplePro أكثر تحديدًا بعض الشيء.

أما عن تصميم سماعات AirPods 3 القادمة فإن تقرير لموقع Bloomberg ذكر إنها ستأتي بتصميم مشابه إلى حد كبير لسماعات AirPods Pro لكنه ستفقد بعض الميزات، مثل: ميزة إلغاء الضوضاء النشيطة، مع عصى أقصر قليلًا مما يعني أنها سيأتي مع علبة شحن أصغر أيضا.

ولكن لا يعني الحجم الأصغر بالضرورة عمرًا أقصر للبطارية، حيث تدعي بعض التقارير أن آبل تعمل على تحسين وقت الاستماع، بعد الكشف عن فوز الشركة خلال الصيف الماضي ببراءة اختراع لنظام صوتي جديد يمكنه خفض مستوى الصوت عندما يكون هناك خطر محتمل قريب، وهي ميزة يمكن أن تجد طريقها أيضًا إلى سماعات AirPods 3 القادمة.

كما من المتوقع أن يدعم إصدار نظام التشغيل (iOS 14.3) القادم بعض الميزات لسماعات AirPods اللاسلكية الأخرى، مثل: دعم Dolby Atmos والصوت المكاني لتكون في القائمة المختصرة للميزات التي ستقدمها السماعات اللاسلكية أيضًا.

الجدير بالذكر أن آبل قد أعلنت يوم أمس الثلاثاء عن اطلاق سماعات الرأس (أير بودز ماكس) AirPods Max، وعلى غرار سماعات AirPods Pro، تطبق آبل وضع الشفافية والصوت المكاني في AirPods Max الجديد.

وتدعي آبل أن عمر البطارية يصل إلى 20 ساعة من تشغيل الصوت ووقت التحدث، وذلك حتى مع تفعيل ميزة إلغاء الضوضاء النشيطة والصوت المكاني، وعند وضع سماعات الرأس في العلبة التي تأتي معها، فإنها توضع في حالة الطاقة المنخفضة للغاية؛ للحفاظ على شحن البطارية.





