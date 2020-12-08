4 من أبرز الميزات الجديدة في إصدار iOS 14.3 القادم

أطلقت شركة آبل اليوم الإصدار التجريبي الرابع من نظام التشغيل (iOS 14.3)، الذي يأتي بمجموعة متنوعة من الميزات والتحديثات الجديدة، من ضمنها: دعم منتجات آبل المستقبلية مثل: جهاز AirTag، وتحسينات في تطبيق (الاختصارات) Shortcuts، وغيرها الكثير.



بالإضافة إلى ذلك يحتوي التحديث الجديد على ميزة اقتراح تطبيقات الجهات الخارجية لمستخدمي آيفون عند إعداد أجهزتهم لأول مرة، وذلك في مسعى من شركة آبل لتهدئة مخاوف مكافحة الاحتكار، وفي الوقت نفسه إيجاد طريقة جديدة لتجنب هذه الاتهامات وكذلك العقوبات من الحكومات في جميع أنحاء العالم.

إليك 4 من أبرز الميزات في تحديث iOS 14.3 التي يجب عليك معرفتها:

1- دعم ميزة ProRAW الجديدة كليًا:

تُعتبر ميزة (ProRAW) من أكثر الميزات التي ينتظرها مستخدمو هاتفي iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max، ويدعم إصدار iOS 14.3 هذه الميزة التي توفر خيارات أوسع لتحرير الصور من خلال التحكم الكامل في الألوان والتفاصيل والنطاق الديناميكي، حيث تجمع هذه الميزة بين ميزات التصوير الحاسوبي من آبل، مثل: Smart HDR 3 و Deep Fusion وصور RAW لإنتاج صور بجودة مميزة.

لتفعيل هذه الميزة بعد تثبيت إصدار iOS 14.3 في هاتفك، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (الإعدادات) في هاتف آيفون الخاص بك.

اضغط على خيار (الكاميرا) Camera، ثم اختر (التنسيقات) Format.

قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار (ProRAW) إلى وضع التشغيل.

بعد تفعيل الميزة، سيظهر لك مفتاح تبديل (RAW) جديد في تطبيق الكاميرا في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة، وعند تعطيلها يختفي هذا المفتاح. وعند التقاط صورة RAW سيظهر مؤشر RAW في تطبيق الصور في أعلى الجهة اليسرى ويمكن رؤيته أيضًا في بيانات EXIF ​​الوصفية للصورة.

2- دعم تتبع الأجهزة والعناصر في تطبيق Find My:

عند إطلاق إصدار نظام التشغيل iOS 14 في شهر سبتمبر الماضي، وعدت شركة آبل بدعم متتبعات الجهات الخارجية ، والآن يبدو أن الأمر أصبح رسميًا، حيث كشفت تغريدة في تويتر أن تطبيق (Find My) يحتوي على واجهة إقران جديدة للعناصر الجديدة ليتم تتبعها بواسطة التطبيق، لذا من المتوقع أن يطلق التحديث الرسمي تزامنًا مع إطلاق جهاز AirTags، المتوقع إطلاقه في أوائل عام 2021.

3- تحسينات في تطبيق Home لتسهيل إدارة المنزل الذكي:



يبدو أن إصدار (iOS 14.3) سيبدأ بتغيير جديد كبير في كيفية تحديث أجهزة المنزل الذكية، حيث نجد في الوقت الحالي أنه كلما حدثت جهاز في منزلك يقوم تطبيق (Home) بتنبيهك وتوجيهك إلى تطبيق الشركة المصنعة، ولكن مع في إصدار iOS 14.3 سيُسمح لك بتحديث جميع الأجهزة الذكية بسرعة بطريقة مشابهة لكيفية التعامل مع تحديثات جهاز HomePod حاليًا.

4- تغييرات أخرى:

يأتي أيضا إصدار (iOS 14.3) بتحديثات جوهرية، من ضمنها: إطلاق ميزة (Apple Clips) – التي أعلنت عنها عند إطلاق نظام iOS 14 – التي تتيح لك استخدام التطبيق دون تثبيته فعليًا، كما يأتي التحديث بخيار محرك بحث جديد وهو Ecosia الذي يعتبر صديقًا للبيئة حيث يستخدم أرباحه لزراعة الأشجار، وبذلك تبدو مهمته البيئية متوافقة جدًا مع توجهات شركة آبل.

بالإضافة إلى دعم تطبيق (الصحة) Health مجموعة جديدة من ميزات تتبع اللياقة البدنية، وتحديث خيارات البحث الافتراضية.





