قائمة هواتف سامسونج المؤهلة للحصول على نظام أندرويد 11

بدأت شركة سامسونج خلال الأسبوع الماضي بطرح الإصدار النهائي من واجهة المستخدم الخاصة بهواتفها (One UI 3.0) الذي يستند إلى نظام (أندرويد 11) لسلسلة هواتف (Galaxy S20) في الولايات المتحدة.

كما أرسلت سامسونج جدولاً كاملاً لتواريخ إصدار واجهة (One UI 3.0) لهواتفها لمستخدمي تطبيق (Samsung Members) في مصر، حيث أوضح أن هواتف سلسلة (Galaxy S20) ستتلقى نظام أندرويد 11 عبر One UI 3.0 خلال شهر ديسمبر.

ووفقًا للجدول الزمني، سيتوفر إصدار واجهة (One UI 3.0) خلال عام 2021 لقائمة من هواتف سامسونج وأجهزة جالاكسي اللوحية تصل إلى أكثر من 40 جهاز، منها: مجموعة كبيرة هواتف سامسونج التي تنتمي للفئة المتوسطة.

1- الهواتف التي ستحصل على التحديث خلال شهر ديسمبر 2020:

يمكن لمستخدمي هواتف (Galaxy S20) التحقق من توفر التحديث خلال هذا الشهر عن طريق اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى الإعدادات في هاتفك.

اضغط على خيار (حول الهاتف) About Phone.

اضغط على خيار (تحديث نظام التشغيل) Software Update، إذا كان التحديث متاح لهاتفك ستجده وهنا يمكنك الضغط على خيار (تنزيل الآن) Download Now.

بعد اكتمال التنزيل، ستظهر شاشة تخبرك بأن الإصدار الجديد جاهز للتثبيت، اضغط على (تثبيت التحديث)، وسيتم إيقاف تشغيل الهاتف وتشغيله مرة أخرى. ثم ستظهر شاشة توضح اكتمال التثبيت.

2- الهواتف التي ستحصل على التحديث خلال شهر يناير 2021:

3- الهواتف التي ستحصل على التحديث خلال شهر فبراير 2021:

4- الهواتف التي ستحصل على التحديث خلال شهر مارس 2021:

5- الهواتف التي ستحصل على التحديث خلال شهر أبريل 2021:

Galaxy A50

Galaxy M51

6- الأجهزة التي ستحصل على التحديث خلال شهر مايو 2021:

Galaxy A21s

Galaxy A31

Galaxy A70

Galaxy A71

Galaxy A80

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 Lite

7- الأجهزة التي ستحصل على التحديث خلال شهر يونيو 2021:

Galaxy A01-Core

Galaxy A01

Galaxy A11

Galaxy M11

Galaxy Tab A

8- الأجهزة التي ستحصل على التحديث خلال شهر يوليو 2021:

Galaxy A30

Galaxy Tab S5e

9- الأجهزة التي ستحصل على التحديث خلال شهر أغسطس 2021:

Galaxy A10

Galaxy A10s

Galaxy A20

Galaxy A20s

Galaxy A30s

Galaxy Tab A 10.1

Galaxy Tab Active Pro





