قائمة هواتف سامسونج المؤهلة للحصول على نظام أندرويد 11

بدأت شركة سامسونج خلال الأسبوع الماضي بطرح الإصدار النهائي من واجهة المستخدم الخاصة بهواتفها (One UI 3.0) الذي يستند إلى نظام (أندرويد 11) لسلسلة هواتف (Galaxy S20) في الولايات المتحدة.
كما أرسلت سامسونج جدولاً كاملاً لتواريخ إصدار واجهة (One UI 3.0) لهواتفها لمستخدمي تطبيق (Samsung Members) في مصر، حيث أوضح أن هواتف سلسلة (Galaxy S20) ستتلقى نظام أندرويد 11 عبر One UI 3.0 خلال شهر ديسمبر.
ووفقًا للجدول الزمني، سيتوفر إصدار واجهة (One UI 3.0) خلال عام 2021 لقائمة من هواتف سامسونج وأجهزة جالاكسي اللوحية تصل إلى أكثر من 40 جهاز، منها: مجموعة كبيرة هواتف سامسونج التي تنتمي للفئة المتوسطة.
1- الهواتف التي ستحصل على التحديث خلال شهر ديسمبر 2020:
يمكن لمستخدمي هواتف (Galaxy S20) التحقق من توفر التحديث خلال هذا الشهر عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- انتقل إلى الإعدادات في هاتفك.
- اضغط على خيار (حول الهاتف) About Phone.
- اضغط على خيار (تحديث نظام التشغيل) Software Update، إذا كان التحديث متاح لهاتفك ستجده وهنا يمكنك الضغط على خيار (تنزيل الآن) Download Now.
- بعد اكتمال التنزيل، ستظهر شاشة تخبرك بأن الإصدار الجديد جاهز للتثبيت، اضغط على (تثبيت التحديث)، وسيتم إيقاف تشغيل الهاتف وتشغيله مرة أخرى. ثم ستظهر شاشة توضح اكتمال التثبيت.
2- الهواتف التي ستحصل على التحديث خلال شهر يناير 2021:
- Galaxy Note 20
- Galaxy Note 20 Ultra
- Galaxy S20 FE 5G
- Galaxy S10
- Galaxy S10 Plus
- Galaxy S10e
- Galaxy Note 10
- Galaxy Note 10 Plus
- Galaxy Z Fold 2
- Galaxy Z Flip
- Galaxy Z Flip 5G
3- الهواتف التي ستحصل على التحديث خلال شهر فبراير 2021:
4- الهواتف التي ستحصل على التحديث خلال شهر مارس 2021:
- Galaxy A71 5G
- Galaxy M21
- Galaxy M30s
- Galaxy M31 S
- Galaxy M31
- Galaxy A51 5G
- Galaxy Note 10 Lite
- Galaxy Tab S7
5- الهواتف التي ستحصل على التحديث خلال شهر أبريل 2021:
- Galaxy A50
- Galaxy M51
6- الأجهزة التي ستحصل على التحديث خلال شهر مايو 2021:
- Galaxy A21s
- Galaxy A31
- Galaxy A70
- Galaxy A71
- Galaxy A80
- Galaxy Tab S6
- Galaxy Tab S6 Lite
7- الأجهزة التي ستحصل على التحديث خلال شهر يونيو 2021:
- Galaxy A01-Core
- Galaxy A01
- Galaxy A11
- Galaxy M11
- Galaxy Tab A
8- الأجهزة التي ستحصل على التحديث خلال شهر يوليو 2021:
- Galaxy A30
- Galaxy Tab S5e
9- الأجهزة التي ستحصل على التحديث خلال شهر أغسطس 2021:
- Galaxy A10
- Galaxy A10s
- Galaxy A20
- Galaxy A20s
- Galaxy A30s
- Galaxy Tab A 10.1
- Galaxy Tab Active Pro