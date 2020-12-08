سوار Wristcam.. لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو في ساعة آبل مباشرة

تعتبر (ساعة آبل الذكية) Apple Watch من أهم الأجهزة القابلة للارتداء المتاحة في السوق حاليًا، ومنذ إطلاقها لأول مرة في عام 2015 تواصل آبل تطويرها، ولكنها لم تقدم فيها أي كاميرات حتى الآن.

ولكن شركة (Wristcam) أطلقت سوارًا جديدًا يُسمى (Wristcam) بعد 4 سنوات من التطوير، يتضمن هذا السوار جهازًا صغيرًا يُسمى (Wristcam) أيضًا يحتوي على كاميرتين يعملان مع ساعة آبل لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو بدقة عالية من خلال الساعة مباشرة.

يتميز سوار (Wristcam) بتصميم أنيق يسمح بفصل وحدة الكاميرا عن السوار، بحيث يمكن للمستخدمين تغيير لون السوار في أي وقت بسهولة، لذلك تتوفر وحدة الكاميرا بشكل منفصل بأربعة ألوان، هي: الأسود، والأبيض، والرمادي، والوردي، ويتوفر سوار (WristCam) بشكل منفصل بثلاثة ألوان مختلفة، هي: الأزرق، والأرجواني، والبني الغامق.

وقد عملت شركة (Wristcam) المطورة للسوار مع شركة آبل للحصول على اعتماد للمنتج، حيث يحمل شعارَ (صنع لساعة آبل) Made for Apple Watch، مما يعني أنه يعمل مع ساعة آبل بكفاءة عالية.

يضم سوار (Wristcam) كاميرتين، الأولى: كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل، والثانية: كاميرا أمامية بدقة 2 ميجابكسل، وكلتاهما تعملان بمستشعرات سوني – مثل: كاميرات آيفون – وكلتاهما تلتقطان صورًا عالية الدقة، ومقاطع فيديو بدقة 1080 بكسلًا.

يتيح لك سوار (Wristcam) التقاط الصور بسرعة أثناء مشاركتك بالفعل في نشاط آخر دون الحاجة إلى هاتف آيفون، فمن الجيد أن تكون لديك كاميرا تتيح لك التقاط الصور عند الخروج للتنزه مع أصدقائك، أو أثناء ممارسة رياضة الجري باستخدام ساعة آبل فقط.

كيف يعمل سوار (Wristcam) مع ساعة آبل؟

يمكنك تركيب سوار (Wristcam) في ساعة آبل بالطريقة نفسها التي تركب بها سوار الساعة، حيث يتوفر السوار بأحجام مختلفة تتناسب مع حجم هيكل ساعة آبل، ويتضمن السوار جهازًا صغيرًا يتصل بالساعة عبر البلوتوث أو الواي فاي، بحيث تظهر الصور أو مقاطع الفيديو على الفور داخل تطبيق (Wristcam) في شاشة الساعة.

يضم الجهاز ذاكرة للتخزين بسعة 8 جيجابايت، ويحتوي على بطارية منفصلة تقول الشركة: “إنها يمكن أن تستمر في العمل لمدة يوم كامل بشحنة واحدة”.

يمكنك التقاط الصور ومقاطع الفيديو فقط بالضغط على الزر الكبير الموجود على سوار (WristCam)، وعند الضغط على هذا الزر ستعمل إحدى الكاميرتين، ويمكنك الضغط مرة واحدة لالتقاط الصور، والضغط لفترة طويلة لتسجيل مقاطع الفيديو.

تحتوي كلتا الكاميرتين على مصابيح (LED) تضيء عند التقاط صورة أو مقطع فيديو، لذلك يكون واضحًا عندما يكون الجهاز في وضع التشغيل مما يساعدك على حماية خصوصيتك.

يقدم الجهاز أيضًا شكلًا من أشكال الدردشة المرئية المباشرة، ولكنها ليست مثل: تطبيق (فيس تايم) FaceTime في هاتف آيفون، حيث يقول (لي رويسمان) المدير التنفيذي لشركة (WristCam): “إن الجهاز يعمل كجهاز الاتصال اللاسلكي – مثل هواتف (Nextel) القديمة التي تعمل بالضغط والتحدث – ولكن عبر الفيديو المباشر، ويمكنك مشاهدة مقاطع الفيديو مباشرة أو لاحقًا، كما يمكنك إرسال مقاطع الفيديو واستلامها ولكن ليس لحظيًا”.

يستخدم جهاز (Wristcam) بروتوكولًا خاصًا لبث الوسائط، بحيث يتم إرسال الفيديو واستقباله في وقت قصير جدًا. وفي الوقت الحالي، يمكن لمستخدمي سوار (WristCam) فقط التواصل لاسلكيًا عبر الساعة، ولكن تقول الشركة: “إنها ستوفر ميزة الدردشة المرئية بين ساعة آبل وهواتف آيفون قريبًا”.

السعر والتوافر:

يتوفر سوار (Wristcam) مع وحدة الكاميرا بسعر 278 دولارًا، ولكن تتوفر وحدة الكاميرا بشكل منفصل بسعر 229 دولارًا، كما يتوفر السوار فقط بدون وحدة الكاميرا بسعر 49 دولارًا، وسيتم شحن الطلبات الجديدة في مارس 2021.

طرحت الشركة إصدارًا سابقًا من هذا الجهاز تحت اسم (CMRA) في عام 2016، وقد تلقت الشركة طلبات سابقة للحجز في موقعها الإلكتروني، ولكن لم يتم شحن أي أجهزة (CMRA) على الإطلاق، بسبب مشاكل في التصميم والتصنيع.

وقد عرضت الشركة على جميع الأشخاص الذين حجزوا جهاز (CMRA) استرداد أموالهم، ولكن الأغلبية قرروا انتظار جهاز (Wristcam) الجديد، لذلك بدأت الشركة الآن بشحن هذه الطلبات، وبعد الانتهاء ستبدأ بتنفيذ الطلبات الجديدة لشحنها للعملاء خلال شهر مارس 2021.

هل توجد ساعات ذكية أخرى تدعم الكاميرا؟

قد تعتقد مع طرح سوار (Wristcam) أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توصيل كاميرا بساعة ذكية، الحقيقة ليست كذلك؛ لأن شركة سامسونج قدمت كاميرا في ساعتها الذكية منذ 7 سنوات.

كانت ساعة سامسونج (Galaxy Gear) – التي صدرت في عام 2013 – الساعة الذكية الأولى المزودة بكاميرا مدمجة في سوارها.

ثم انتقلت تلك الكاميرا إلى أعلى واجهة الساعة في الإصدار الثاني من الساعة (Galaxy Gear 2) الذي صدر خلال عام 2014، ولكن سامسونج تخلّت عن فكرة دمج الكاميرا في ساعتها الذكية منذ عام 2015، ولم تفكر في الأمر مرة ثانية حتى الآن.

وقد تقدمت شركة آبل نفسها بطلب للحصول على براءة الاختراع في عام 2016 لتصميم سوار للساعة يتضمن كاميرا، لذلك من المحتمل أن تكون شركة آبل قد صممت نموذجًا أوليًا لساعتها يتضمن كاميرا، ولكن ليس هناك أي أخبار أو شائعات حول هذا الأمر حتى الآن.





