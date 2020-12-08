سامسونج تقدم 3 هواتف قابلة للطي في عام 2021

يدعي تقرير جديد أن شركة سامسونج تخطط لإطلاق 3 هواتف قابلة للطي جديدة في عام 2021، ومن ضمنها Galaxy Z Fold Lite.

وتقود سامسونج الابتكارات التصميمة من خلال إطلاق أجهزة، مثل: Galaxy Fold 2 و Galaxy Z Flip، لكنها لا تخطط في أي وقت قريبًا للانتقال حصريًا إلى الأجهزة القابلة للطي.

ووفقًا لشركة الأبحاث السوقية لشاشات OLED المسماة UBI، فإن شركة Samsung Display تطور ثلاثة أنواع من شاشات OLED القابلة للطي، مما يشير إلى ثلاثة نماذج للهواتف الذكية القابلة للطي.

وبحسب التوقعات، فإن الهواتف قد تكون Galaxy Z Flip 2 و Galaxy Z Fold 3 و Galaxy Z Fold Lite، الذي يبدو أنه النسخة المنخفضة السعر من Galaxy Z Fold 3، بحيث تستخدم جميع النماذج زجاجًا رقيقًا للغاية.

ويحتوي Galaxy Z Fold 3 على كاميرا موضوعة تحت الشاشة ويقدم دعمًا للقلم الإلكتروني، فيما تتضمن الشاشة ترانزستورات رقيقة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

ويدعي التقرير أن Galaxy Z Fold Lite يتضمن شاشة داخلية بقياس 7 إنشات، مع شاشة خارجية بقياس 4 إنشات.

ولم يكشف التقرير عن المواصفات الأخرى، ومن ضمنها المعالج والكاميرا والتخزين، ومع ذلك، فمن المحتمل أن يأتي الجهاز بواجهة المستخدم One UI 3.0 عندما يكون متاحًا في الربع الأول من عام 2021.

أما بالنسبة لهاتفي Galaxy Z Flip 2 و Galaxy Fold 3، فيذكر التقرير أن Galaxy Z Flip 2 يتضمن شاشة داخلية بقياس 6.7 إنشات وشاشة خارجية بقياس 3 إنشات.

بينما يتضمن Galaxy Fold 3 شاشة داخلية بقياس 7 إنشات وشاشة خارجية بقياس 4 إنشات فقط، وذلك بعد أن كانت الشاشة الخارجية لهاتف Galaxy Fold 2 تأتي بقياس 6.2 إنشات.

ومن المتوقع أن يكون هناك تخفيض كبير من حيث السعر بالنسبة لهاتف Galaxy Z Fold Lite مقارنةً بالنموذج الرائد ذو السعر الأعلى.

وكانت مجموعة الأجهزة القابلة للطي من سامسونج جذابة جدًا، إلا أنها لم تكن رخيصة السعر، ويمكن أن يساعد تقديم نموذج جديد بسعر مقبول سامسونج على جعل الأجهزة القابلة للطي سائدة.

يذكر أن المعلومات الأولية عن هاتف Galaxy Z Fold Lite ظهرت خلال الصيف، ومع توقع إطلاق هذا الهاتف في الربع الأول من عام 2021، فيجب ظهور المزيد من التفاصيل الملموسة حوله قريبًا.





