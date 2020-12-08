5 تطبيقات بديلة لتطبيق Hangouts Dialer لإجراء المكالمات الهاتفية الدولية

أعلنت جوجل عن إنهاء دعم ميزة المكالمات الهاتفية المجانية في تطبيق (Hangouts) الكلاسيكي رسميًا في أوائل عام 2021، حيث أتاحت الميزة للمستخدمين إجراء مكالمات هاتفية مجانية في الولايات المتحدة الأمريكية بينما في أي مكان في العالم مقابل رسوم رخيصة نسبيًا، كما قامت الشركة باستبدال التطبيق بآخر يُسمى (Google Voice).



لذلك سنقدم لك اليوم مجموعة من التطبيقات البديلة التي يمكن أن تساعدك في إجراء المكالمات الهاتفية الدولية مجانًا، وبناءً على احتياجاتك، توفر بعض هذه التطبيقات خيار الحصول على رقم افتراضي، وتقدم بعضها خططًا غير محدودة، التي يمكن أن تكون أرخص من أسعار الدفع لكل دقيقة.

إليك 5 تطبيقات بديلة لتطبيق Hangouts Dialer لإجراء المكالمات الهاتفية:

1- تطبيق Vyke:

يتيح لك تطبيق Vyke إجراء مكالمات دولية منخفضة التكلفة سواء للهواتف المحمولة أو الخطوط الأرضية، مع القدرة على إجراء مكالمات مجانية مع مستخدمي (Vyke) الآخرين، وإنشاء رقم هاتف افتراضي للاتصال الهاتفي مع الاحتفاظ برقمك الحقيقي ومن ثم لن تحتاج إلى هاتف ثانوي آخر.

كما يتيح التطبيق بريد صوتي مجاني لكل رقم افتراضي تقوم بإنشائه، وتكلفة رمزية للرسائل النصية القصيرة SMS لأي دولة في العالم، بالإضافة إلى إمكانية تحديد وقت تشغيل كل رقم أو إيقاف تشغيله أو إرساله إلى البريد الصوتي، وإنشاء حساب شخصي مجهول في حالة البيع عبر الإنترنت.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

2- تطبيق Rebtel:

يتيح لك تطبيق Rebtel إمكانية إجراء المكالمات الهاتفية الدولية بجودة عالية في وضع عدم الاتصال بالإنترنت، حيث يمكنك الاتصال بأي خط أرضي أو هاتف محمول حول العالم بأقل الأسعار دون التضحية بالجودة، ويتيح التطبيق خطط دفع مرنة سواء بحسب الدقائق أو الاتصال بعدد غير محدود شهريًا عبر أحد خطط الاتصال المتوفرة.

كما يقدم التطبيق خطط مخصصة لتلبية احتياجات الاتصال الخاصة بك، وشحن رصيدك دوليًا بدون رسوم إضافية، ويمكنك دعوة أصدقائك لتثبيت التطبيق لكسب أرصدة الاتصال المجانية، كما يمكنك الاتصال بأي بلد وقتما تشاء سواء كان خطًا أرضيًا أو هاتفًا جوالًا ولا يحتاج الأشخاص الذين تتصل بهم إلى تثبيت التطبيق.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

3- تطبيق Talkatone:

يمكنك استخدام تطبيق Talkatone بشكل مجاني تمامًا، حيث يقوم تلقائيًا بتعيين رقم افتراضي لك عند التسجيل، والذي ستتمكن بعد ذلك من استخدامه لإرسال الرسائل النصية والاتصال مجانًا في الولايات المتحدة وكندا.

ولكن سيتعين عليك شراء أرصدة للاتصال بالدول الأخرى، لذلك فإن التطبيق يعتبر مناسبًا جدًا للأشخاص الذين يرغبون في الاتصال وإرسال رسائل نصية إلى الأرقام في أمريكا الشمالية مجانًا، كما يتيح لك التطبيق إرسال صور ورسائل وسائط مجانًا.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

4- تطبيق KeepCalling:

يقدم تطبيق KeepCalling ميزات الاتصال والرسائل النصية، مع القدرة على تخصيص معرف الاتصال، ولكن لا يقدم خدمة الأرقام الافتراضية، كما يمكنك إجراء المكالمات الهاتفية من خلال التطبيق دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت.

ويقدم لك التطبيق إمكانية التحقق من سعر الدقيقة للوجهة التي تريد الاتصال بها في علامة تبويب الأسعار، واستخدم ميزة الاتصال السريع للاتصال بأرقامك المفضلة بشكل أسرع، وتعيين إعادة الشحن التلقائي للتأكد من عدم نفاد رصيدك.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

5- تطبيق Text Me:

يتيح لك تطبيق Text Me الاختيار بين الاتصال مجانًا أو عن طريق شراء أرصدة، ولكن لماذا يختار أي شخص الخيار الثاني؟ حسنًا، الإصدار المجاني مدعوم بالإعلانات، مما يعني أنه يمكنك كسب أرصدة الاتصال من خلال مشاهدة الإعلانات التجارية وهو ما لا يفضله البعض.

ولكن بدلاً من ذلك، يمكنك التبديل إلى خطة مدفوعة تبدأ من 6.49 يورو، مما يتيح لك إزالة الإعلانات، كما يتيح لك إجراء المكالمات والرسائل النصية إلى الولايات المتحدة وكندا بشكل مجاني، ولكن عندما يتعلق الأمر بالدول الأخرى، تكون الأسعار معقولة نسبيًا.



التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.





