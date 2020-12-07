Aptera تقدم مركبة كهربائية لا تحتاج للشحن

قدمت شركة Aptera سيارتها الكهربائية الجديدة العاملة بالطاقة الشمسية، وتدعي الشركة أن السيارة لا تحتاج إلى الشحن بالنسبة لمعظم السائقين.

وعادت الشركة بعد أن أغلقت أبوابها في عام 2011 بعد أن فشلت في تأمين تمويل بقيمة 150 مليون دولار لسيارتها الكهربائية ذات العجلات الثلاث المسماة Aptera 2e المعتمدة من وزارة الطاقة الأمريكية.

وقال (بول ويلبر) Paul Wilbur، الرئيس والمدير التنفيذي في ذلك الوقت: إن الشركة ساهمت بتقنيات جديدة لبناء المستقبل للقيادة الأكثر كفاءة.

وتتوقع Aptera أن يصل نموذجها ذو المواصفات العليا، الذي يتضمن بطارية سعتها 100 كيلو واط، إلى مدى يبلغ 1000 ميل.

وتبدو المركبة أقرب إلى شكل الطائرة دون الأجنحة، مما يسمح لها بإنفاق 100 واط من الطاقة لكل ميل، وفي ظل وجود بطارية بسعة 100 كيلو واط، فإنك تحصل على 1000 ميل من المدى.

وتحتوي السيارة الجديدة ذات العجلات الثلاث، التي تتسع لشخصين، على مصفوفة شمسية للسقف يمكنها توفير ما يصل إلى 45 ميل من المدى في اليوم.

وقال (كريس أنتوني) Chris Anthony، أحد مؤسسي Aptera: تحافظ المصفوفة الشمسية المدمجة باستخدام تقنية Never Charge من Aptera على شحن البطارية الخاصة بك، حيث إنك تسير بقوة الشمس.

وأضاف: تم تصميم برنامج Never Charge لكل سيارة Aptera، وهو مصمم لجمع ما يكفي من ضوء الشمس للسفر لمسافة تزيد عن 11000 ميل في السنة في معظم المناطق.

ويمكن للمركبة ذات الدفع الأمامي الانتقال من صفر إلى 60 ميل في الساعة خلال 5.5 ثواني، ويمكن لنموذج الدفع الرباعي أن ينتقل من 0 إلى 60 ميل في الساعة خلال 3.5 ثواني.

وتتراوح سعة البطارية من 25.0 كيلو واط – تصلح لنحو 250 ميل من المدى – إلى 100 كيلو واط، ومع الشحن السريع عبر التيار المستمر، تقول الشركة: إن معدل الشحن يمكن أن يصل إلى 500 ميل من المدى في الساعة الواحدة.

وفتحت الشركة باب الطلبات الأولية لنماذج Paradigm و Paradigm Plus مقابل إيداع قابل للاسترداد بقيمة 100 دولار.

ويتراوح السعر بين 25900 دولار و 46000 دولار – أو أكثر للمركبات الخاصة – وتتوقع الشركة تسليمها في عام 2021.





