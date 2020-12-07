3 طرق لإرسال ملفات الفيديو الكبيرة الحجم في هاتف أندرويد

أصبح الهاتف الذكي أداة أساسية لمشاركة الملفات والصور مع الآخرين بسهولة، حيث يمكنك إرسال الملفات والصور وكذلك مقاطع الفيديو الصغيرة الحجم بسهولة مستخدمًا تطبيقات الدردشة أو البريد الإلكتروني، ولكن في الوقت نفسه غالبًا ما نواجه مشكلة عند إرسال مقاطع الفيديو الكبيرة الحجم، ولكن هناك بعض الطرق التي تساعدك في التغلب على هذه المشكلة.

إليك 3 طرق تتيح لك إرسال ملفات الفيديو الكبيرة الحجم في هاتف أندرويد:

1- الاعتماد على تطبيق صور جوجل:



أسهل طريقة لإرسال مقطع فيديو كبير الحجم من خلال أي هاتف يعمل بنظام التشغيل أندرويد هي مشاركة رابط الملف عبر تطبيق (صور جوجل) Google Photos، حيث يمكنك مزامنة مقاطع الفيديو في هاتفك مع تطبيق صور جوجل، ثم مشاركة رابط أي مقطع فيديو تريده مع الآخرين، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (صور جوجل) Google Photos في هاتفك.

ابحث عن مقطع الفيديو الذي تريد مشاركته، ثم اضغط عليه مطولًا حتى يظهر لك شريط الأدوات أعلى الشاشة.

اضغط على أيقونة (مشاركة) Share.

في النافذة المنبثقة التي تظهر لك، اضغط على خيار (إنشاء رابط) Create link.

انتظر قليلًا حتى ترى رسالة تفيد بأن الرابط قد نُسخ.

بعد ذلك؛ افتح التطبيق الذي تريد مشاركة الفيديو عبره، ثم اختر الشخص الذي تريد إرسال مقطع الفيديو له.

ألصق الرابط الذي نسخته في مربع كتابة الرسالة، ثم اضغط على زر الإرسال.



2- كيفية إرسال ملفات الفيديو الكبيرة الحجم لمستخدمي هواتف سامسونج:

اذا كنت تستخدم أحد هواتف سامسونج، فلديك بالفعل طريقة أخرى لمشاركة ملفات الفيديو الكبيرة الحجم باستخدام رابط، ولكن على عكس تطبيق (صور جوجل)، يقوم هاتف سامسونج بإنشاء رابط مؤقت، بحيث لا يتم تخزين الملف بشكل دائم في خدمة التخزين السحابي.

للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

انتقل تطبيق (المعرض) Gallery في هاتف سامسونج.

اضغط مطولًا على مقطع الفيديو الذي تريد مشاركته حتى يظهر لك شريط الأدوات في أسفل الشاشة.

في شريط الأدوات بالأسفل، اضغط على خيار (مشاركة) Share.

ضمن قسم التطبيقات، اضغط على خيار (مشاركة الرابط) Link Sharing.

في النافذة المنبثقة التي تظهر لك، اضغط على خيار (نسخ) Copy ثم الصق الرابط في التطبيق الذي تريد استخدامه لمشاركة الملف.

كما يمكنك أيضا الضغط على أحد التطبيقات من القائمة في النافذة المنبثقة وسيظهر الرابط تلقائيًا في التطبيق المحدد.

3- استخدام خدمات التخزين السحابي:

مع أن تطبيق (صور جوجل) يعتبر الحل الأسهل للكثيرين، إلا أنه في بعض الأحيان قد لا يكون لديك مساحة تخزين كافية لتخزين مقاطع الفيديو الكبيرة الحجم، أو قد تختار عدم المزامنة مع التطبيق، إذا كان الأمر كذلك، فيمكنك استخدام خدمة تخزين سحابي مختلفة بدلاً من ذلك.

حيث يمكنك مشاركة مقاطع الفيديو عبر خدمات التخزين السحابي، مثل: Dropbox أو OneDrive، حيث تقدم الخدمتان خيار تحميل الصور ومقاطع الفيديو تلقائيًا، وكل ما عليك فعله هو تثبيت التطبيق في هاتفك وتفعيل خيار (التحميل التلقائي) Automatic Uploads ثم يمكنك بعد ذلك تحديد الملفات ومشاركتها عبر أي تطبيق مراسلة مثبت في هاتفك.





